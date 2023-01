Eu, Tonya: Por onde anda Tonya Harding atualmente?

Baseado em uma chocante história real, o drama biográfico Eu, Tonya está fazendo o maior sucesso na Netflix. Com Margot Robbie no papel principal, o filme acompanha a história da patinadora Tonya Harding – infame por um ataque perpetrado contra a colega Nancy Kerrigan. Quem já conferiu a trama quer saber: por onde anda Tonya Harding atualmente?

“Da vida familiar problemática ao fatídico incidente, este filme traz um olhar irônico sobre os bastidores da turbulenta carreira da patinadora artística Tonya Harding”, afirma a sinopse de Eu, Tonya na Netflix.

Continua depois da publicidade

Além de Margot Robbie como a protagonista titular, o elenco de Eu, Tonya conta também com Allison Janney (Lindas de Morrer), Sebastian Stan (Falcão e o Soldado Invernal), Julianne Nicholson (Masters of Sex) e Paul Walter Hauser (Cruella).

Revelamos abaixo o que aconteceu com Tonya Harding e por onde anda a protagonista de Eu, Tonya; confira!

O que aconteceu com Tonya Harding após os eventos de Eu, Tonya?

Eu, Tonya, apesar de adotar várias liberdades criativas, faz um ótimo trabalho ao traçar um panorama completo sobre a origem, a ascensão e a queda de Tonya Harding – uma das atletas mais famosas dos Estados Unidos.

Como o filme mostra, após o ataque a Nancy Kerrigan, Tonya é banida da Federação de Patinação Artística dos Estados Unidos, ficando impedida de praticar o amado esporte pelo resto da vida.

A partir daí, Tonya inicia várias carreiras diferentes. Ela passa um tempo como boxeadora profissional, trabalha como paisagista e até mesmo com a construção de deques. Eventualmente, a mídia se esquece de Tonya Harding, e a ex-patinadora vive décadas em relativo anonimato.

Tonya, é claro, voltou à tona em 2017, com o lançamento de Eu, Tonya. Embora não tenha se envolvido na produção do longa, a atleta conversou com Margot Robbie. Para se encontrar com a ex-patinadora, a atriz (que também é produtora executiva do longa) viajou a Portland, onde Harding vivia na época.

Em uma entrevista publicada logo após a divulgação do longa, Robbie descreveu Tonya Harding como “extremamente gentil e amável”.

“Ela realmente se preocupou comigo! Pensei que iria encontrá-la para acalmar os ânimos, mas no final das contas, a preocupação dela era comigo, como eu iria gravar as cenas de patinação e como eu lidaria com a fama ainda tão jovem”, afirmou a atriz.

Por onde anda Tonya Harding hoje em dia?

Na época do lançamento de Eu, Tonya, Tonya Harding deu várias entrevistas à TV americana, inclusive no programa de Ellen DeGeneres.

A ex-atleta também acompanhou Margot Robbie no Globo de Ouro de 2018 – no qual Eu, Tonya foi indicado a três categorias, vencendo a de Melhor Atriz Coadjuvante (Allison Janney).

No mesmo ano, Tonya Harding participou da 26ª edição de Dancing with the Stars (o Dança dos Famosos americano), terminando a competição em terceiro lugar.

Ainda em 2018, Harding participou do reality show Worst Cooks in America (Os Piores Cozinheiros da América). A ex-patinadora venceu a competição, doando o prêmio de 25 mil dólares para o Hospital Infantil St. Jude.

Hoje em dia, Tonya Harding vive em Vancouver (no Canadá) com o terceiro marido, Joseph Price, e um filho de 11 anos. Para complementar a renda, a ex-atleta também produz vídeos para os fãs com o aplicativo Cameo.

Eu, Tonya está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.