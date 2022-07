Fãs da DC surtam com Ben Affleck em Aquaman 2

Os fãs da DC estão entusiasmados nas redes sociais após Jason Momoa anunciar Ben Affleck como Batman em Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2).

Affleck vai aparecer na sequência de Aquaman antes de The Flash, com o filme do Velocista Escarlate marcando seu último no papel de Cavaleiro das Trevas (via ScreenRant).

E claro, os fãs estão malucos com a confirmação de Momoa sobre o astro de Argo e O Contador no longa-metragem do Rei dos Mares.

“Ai meu Deus. Ben Affleck vai fazer uma aparição como Bruce Wayne em Aquaman and the Lost Kingdom”, escreveu um fã.

“Se Affleck quer ser o cara do cameo no DCEU eu estou bem com isso. Se ele é o Batman no início de Aquaman 2 e Keaton está no final, eu estou bem com isso. O que quer que seja colocado na tela, julgarei depois de ver. Eu não vejo isso é um mal em tudo. Abrace o multiverso”, disse outro.

“Meu Deus, vamos ver Ben Affleck em Aquaman e o Reino Perdido como Bruce Wayne. Isso me deixa feliz”, escreveu outro fã.

“A única notícia de Ben Affleck de volta como Batman em Aquaman 2 é honestamente mais legal do que qualquer coisa que a DC mostrou na SDCC”, comentou um fã.

“Não consigo explicar o quanto isso me deixa feliz! Ben Affleck, por favor, saiba o quanto você é amado como Batman! Ben Affleck, mal posso esperar para te ver em Aquaman 2! Espero que por mais também!”, escreveu mais um fã.

Ben Affleck também aparecerá em The Flash

A situação de Batman no cinema atualmente é um tanto curiosa. Além de Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2), Ben Affleck também estará em The Flash, que também contará com a versão de Batman de Michael Keaton.

Logo após The Flash, Michael Keaton retornará como Batman em Batgirl, devendo exercer o papel de mentor de Barbara Gordon.

A especulação é que Michael Keaton poderia entrar no lugar de Ben Affleck como o “Batman principal” do DCEU.

Como Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2) acontece antes de The Flash, e Batgirl acontece depois, a notícia não interfere tanto nessa especulação.

No entanto, por enquanto, é apenas isso: uma especulação, que também não teve nenhuma confirmação oficial.

Em paralelo a tudo isso, e longe de toda a confusão, está o Batman de Robert Pattinson, que estreou no cinema recentemente.

Esta versão de Batman existe em um mundo diferente, que será o centro de um novo universo compartilhado.

Em Batman, os fãs acompanharam uma versão jovem e inexperiente do super-herói, então a ideia é mostrar a evolução e o desenvolvimento da versão de Robert Pattinson ao longo dos anos.

Quanto a Aquaman e o Reino Perdido (Aquaman 2), com participação de Ben Affleck como Batman, o lançamento nos cinemas acontece em 17 de março de 2023.

