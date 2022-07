Fãs da Marvel estão felizes com notícia sobre reboot de Quarteto Fantástico

Durante a Comic-Con de 2022, a Disney revelou detalhes importantíssimos sobre o futuro do MCU. Além de traçar um panorama completo das Fases 5 e 6, os representantes da empresa ofereceram atualizações sobre a introdução do Quarteto Fantástico. Uma dessas novidades encheu os fãs da Marvel de alegria e deu o que falar nas redes sociais.

A chegada do Quarteto Fantástico no MCU é um dos eventos mais aguardados pelos fãs da Marvel. Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, a franquia abre caminho para a introdução dos heróis.

Vale lembrar que, antes do MCU, o Quarteto Fantástico contou com alguns filmes no cinema. Todos eles foram detonados pela crítica especializada. O público concorda: os longas não fazem jus ao potencial dos personagens.

Revelamos abaixo por que os fãs da Marvel estão contentes com uma das novidades mais importantes sobre o filme do Quarteto Fantástico; confira.

Fãs da Marvel estão animados para a chegada do Quarteto Fantástico no MCU

Na Comic-Con de 2022, os representantes da Marvel revelaram alguns dos aspectos mais importantes do futuro do MCU.

Além de confirmar o filme do Quarteto Fantástico, Kevin Feige revelou que o longa não abordará a origem dos heróis.

Ou seja: o filme não mostrará a exposição de Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm aos raios cósmicos.

A justificativa é muito simples: “todo mundo” já conhece a origem do Quarteto Fantástico. Afinal de contas, ela já foi mostrada nos cinemas – em mais de uma ocasião.

Sendo assim, a entrada do Quarteto Fantástico no MCU deve se assemelhar à introdução do Homem-Aranha. Os filmes da Marvel também não abordam a origem dos poderes de Peter Parker.

Nas redes sociais, os fãs do MCU parecem ter aprovado a decisão de Kevin Feige. Segundo eles, mostrar (novamente) a origem do Quarteto Fantástico seria “desnecessário”.

“Sem origem do Quarteto Fantástico? Que bom! Vocês poderiam dar um passo à frente e adaptar também o arco do Jonathan Hickman com Franklin e Valeria”, comentou um fã da Marvel.

Para alguns espectadores, a origem da equipe de heróis deve ser referenciada, mas provavelmente, não ocupará muito espaço.

“Nós veremos a origem do Quarteto do MCU. Ela só não será o tema de um filme inteiro”, avaliou outro fã.

A nova abordagem também garantiu grandes elogios de fãs das HQs da Marvel, que já conhecem a origem do Quarteto.

“Estou feliz pelo fato do reboot do Quarteto Fantástico não focar na história de origem. As histórias do Quarteto são sobre descobertas e aventuras. Na minha opinião, chegar rapidamente a esse ponto e apenas referenciar a origem é uma boa ideia”, analisou outro espectador.

O Quarteto Fantástico tem previsão de estreia para 8 de novembro de 2024. Enquanto isso, clique aqui para assinar o Disney+ e conferir os outros filmes e séries da Marvel.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.