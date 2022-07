Fãs da Marvel querem filme da Feiticeira Escarlate na Comic-Con 2022; veja

A San Diego Comic-Con 2022 promete ser cheia de novidades, especialmente do Marvel Studios. Uma coisa que os fãs estão esperando é o anúncio de um longa-metragem solo da Feiticeira Escarlate.

A personagem teve destaque em WandaVision e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2), mas muita gente acredita que é hora de ela ter a sua própria aventura no cinema.

Vale destacar que, por enquanto, não existe qualquer informação concreta ou mesmo rumor sobre um projeto nesse estilo para a Feiticeira Escarlate.

A personagem é interpretada por Elizabeth Olsen. A estrela assumiu o papel em Vingadores: Era de Ultron, que teve lançamento em 2015.

Confira abaixo algumas postagens de internautas no Twitter sobre um possível novo projeto da Feiticeira Escarlate.

Uma possível história para Wanda

Recentemente o site Comic Book entrevistou Olsen e falou sobre o futuro de sua personagem após o Multiverso da Loucura e, embora a atriz não tenha nenhuma informação oficial, ela disse que gostaria de viver uma versão em live-action da história de “Witches Road”, de James Robinson.

“Acho que os fãs geralmente têm as melhores ideias, e genuinamente não sei para onde vamos daqui e quais são as limitações do MCU, porque não sei quais são os planos deles” explicou Olsen.

“Sinto que os fãs sempre sabem quais são os planos, mesmo quando não são anunciados. E assim, eu não. Eu tenho essa imagem… Há algumas imagens na minha cabeça, acho que são de Witches Road, enquanto ela está envelhecendo e decaindo, enquanto usa seu poder e há algo nisso, essa mulher mais velha, que está envelhecendo com seu poder, que eu estou interessada. E eu realmente não sei o que isso significa, mas eu adoraria ser velha.”

No entanto, a Marvel não disse nada de oficial até o momento sobre um filme (ou série) baseado em Witches Road.

