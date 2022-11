Fãs de Terra dos Sonhos têm inusitado personagem favorito

Sucesso na Netflix, Terra dos Sonhos é ambientado em um mundo mágico, onde tudo é possível. Logo após estrear na plataforma, o filme passou a liderar o Top 10, superando alguns dos maiores sucessos do streaming. Nas redes sociais, os fãs já elegeram o personagem favorito – e não é Jason Momoa.

“Uma destemida jovem órfã embarca em uma jornada pela terra dos sonhos para encontrar uma pérola mágica e realizar seu maior desejo”, afirma a sinopse oficial de Terra dos Sonhos na Netflix.

Além de Jason Momoa, o elenco dessa aventura para a família toda conta com Kyle Chandler (Grey’s Anatomy), Weruche Opia (I May Destroy You), India de Beaufort (Modern Family) e Chris O’Dowd (Missão Madrinha de Casamento), junto com a atriz mirim Marlow Barkley.

Revelamos abaixo o surpreendente personagem que ganhou o coração dos fãs de Terra dos Sonhos; confira.

Porco é o personagem preferido dos fãs de Terra dos Sonhos

Terra dos Sonhos estreou na Netflix em 18 de novembro. Quase uma semana depois, o longa permanece na posição Número 1 do Top 10, conquistando crianças e adultos.

Dado o talentoso elenco de Terra dos Sonhos, os fãs estão divididos sobre o melhor personagem do filme. Mas nas redes sociais, parece haver um consenso: Porco (Pig) é a figura mais interessante do longa.

Porco nada mais é do que o porquinho de pelúcia da protagonista Nemo (interpretada pela atriz mirim Marlow Barkley).

O personagem começa a trama como um simples bichinho de pelúcia, mas com a progressão da história, ganha vida na Terra dos Sonhos.

Muitos espectadores usaram o Twitter para elogiar esse divertido personagem. Para eles, as cenas do Porco são as melhores do filme.

“Estou chorando! O Porco de Terra dos Sonhos é fofo demais”, comentou uma espectadora no Twitter.

Para muita gente, o Porco é um dos grandes trunfos de Terra dos Sonhos. Afinal de contas, a fofura do personagem conquista qualquer um.

“Eu morreria pelo Porco, para ser honesto. Ele é adorável!”, brincou outro espectador.

Aproveitando a popularidade de Terra dos Sonhos, a Netflix passou a vender uma versão de pelúcia do Porco em sua loja oficial. O preço do boneco é bastante salgado (pelo menos para os brasileiros): 23 euros (cerca de R$ 115).

O sucesso foi tão grande, que acabaram os estoques! Mesmo assim, você pode acessar a loja oficial da plataforma e colocar o seu e-mail na lista de espera.

Terra dos Sonhos já está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.