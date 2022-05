Filme da Netflix com astro de The Flash tem 100% de aprovação da crítica

Filme com Grant Gustin, astro de The Flash, O Resgate de Ruby vem recebendo muitos elogios. É uma nova produção da Netflix.

No Rotten Tomatoes, por exemplo, O Resgate de Ruby alcançou 100% de aprovação com os críticos, embora seja possível que essa porcentagem mude em breve.

A recepção com o público também vem sendo bastante positiva, com 89% de aprovação com os usuários também do Rotten Tomatoes.

Não é muito comum ver Grant Gustin em um longa-metragem, mas é possível que isto aconteça cada vez mais nos próximos anos, já que The Flash está perto do fim.

O ator recebe elogios pelo papel de Barry Allen desde a primeira temporada de The Flash, tendo antes aparecido em Arrow também.

O elenco de O Resgate de Ruby na Netflix

O elenco de Resgate de Ruby é liderado por Grant Gustin no papel do policial Daniel O’Neil, que se torna o novo parceiro de Ruby.

Você, provavelmente, conhece o ator por sua performance como o herói titular na série da DC The Flash, parte do Arrowverso.

Ruby, a cadelinha que dá nome à história, é “interpretada” por um cachorro chamado Bear.

Scott Wolf (Nancy Drew) interpreta o Capitão Matt Zarrella, responsável pela unidade K-9 da polícia.

Kaylah Zander (Hakademia) vive Melissa “Mel” O’Neil, a esposa do protagonista Daniel.

Camille Sullivan (Rookie Blue) completa o elenco principal de O Resgate de Ruby como Pat Inman, uma funcionária do abrigo onde Ruby é devolvida.

O elenco de O Resgate de Ruby conta também com Tom McBeath (Riverdale), Sharon Taylor (Supernatural) e Eileen Pedde (Smallville).

O Resgate de Ruby já está disponível na Netflix.