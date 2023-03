Filmes de Harry Potter cortaram o maior erro de Snape

Snape é, definitivamente, o personagem mais polêmico de Harry Potter. Muitos fãs o consideram um herói, mas para uma boa parte do público, ele não passa de um vilão. A caracterização do bruxo é ainda mais complexa nos livros, já que os filmes cortam um dos maiores erros do personagem.

Nos cinemas, a saga Harry Potter chegou ao fim em 2011. Porém, o Universo Mágico continua presente no cânone da cultura pop. Com os filmes de Animais Fantásticos, a franquia mantém sua influência sobre o mundo da fantasia.

Harry Potter faturou mais de 7 bilhões de dólares somente com as bilheterias dos filmes. A saga também conta com um parque temático e inúmeros produtos licenciados.

Mostramos abaixo o grande erro de Snape que não aparece nos filmes de Harry Potter; confira! (via ScreenRant)

Grande erro de Snape fica de fora dos filmes de Harry Potter

Na franquia Harry Potter, Severus Snape é interpretado pelo eterno Alan Rickman. O ator britânico, vale lembrar, faleceu em 2016.

Moralmente ambíguo, o personagem toma muitas decisões problemáticas durante a franquia – e nos livros de J.K. Rowling, seu papel é ainda mais importante.

O livro Harry Potter e as Relíquias da Morte revela que Snape conheceu Lily Evans (posteriormente Potter) aos 10 anos de idade. Apesar das diferenças, os personagens se tornaram grandes amigos.

À medida que Snape começa a se interessar pelas Artes das Trevas, sua relação com Lily se torna muito conturbada. A mãe de Harry exige que o amigo escolha entre ela e a magia negra, e por incrível que pareça, o personagem toma a decisão errada, que acaba o colocando em um caminho de violência e destruição.

Após ser recrutado pelo Lord Voldemort, Snape faz de tudo para provar seu valor. Por isso, ele escuta uma conversa entre Dumbledore e a Professora Trelawney e, logo em seguida, transmite o conteúdo ao Lorde das Trevas.

Infelizmente, a informação que Snape passa para Voldemort – o conteúdo da famosa profecia sobre Harry Potter – transforma a Família Potter no novo alvo do vilão.

Na época, Snape não sabia que a profecia falava especificamente sobre Harry Potter. Ou seja: mesmo sem a intenção, ele acaba causando a morte de sua melhor amiga (e grande paixão).

Nesse ponto, Severus Snape já estava longe de ser uma boa pessoa. Ele não se importa com Harry, demonstrando que não entende nada da vida e do amor.

Por outro lado, Dumbledore diz a ele que, se realmente se importasse com Lily, faria de tudo para proteger seu filho.

Com o passar do tempo, os conselhos do diretor de Hogwarts levam Snape para o “lado do bem”.

Até sua morte, Snape continua tomando atitudes moralmente ambíguas. Mesmo assim, o personagem sente um grande arrependimento pelo seu papel na morte de Lily.

Todos os filmes de Harry Potter estão disponíveis no HBO Max.

