Filmes de O Senhor dos Anéis cortaram uma amizade bizarra e por bom motivo

Os fãs de O Senhor dos Anéis sabem que a inegável amizade de Frodo e Sam é um dos principais elementos da saga. O que muita gente desconhece é o fato de outra importante (e inusitada) relação de amizade, presente nos livros de J.R.R. Tolkien, acabou ficando de fora da trilogia de Peter Jackson.

Esta trilogia, em breve, deve ganhar um reboot ou continuação nos cinemas. Pelo menos, é isso que indicaram os representantes da Warner em um anúncio recente a empresa.

O anúncio vem em meio às gravações da 2ª temporada de O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder. A série do Prime Video, vale lembrar, é ambientada na Segunda Era da Terra-Média, séculos antes dos eventos da trilogia de Peter Jackson.

Com isso em mente, confira abaixo tudo que você precisa saber sobre a amizade inusitada que foi cortada dos filmes de O Senhor dos Anéis! (via ScreenRant)

Amizade de Théoden e Merry fica de fora da trilogia O Senhor dos Anéis

Nos livros de J.R.R Tolkien, Théoden – o líder de Rohan – desenvolve uma forte e inusitada amizade com o hobbit Merry.

Porém, nos filmes de Peter Jackson, o papel de Merry é largamente substituído pelo de Éowyn, a personagem de Miranda Otto.

Na saga literária, Théoden adora a sobrinha, isso é verdade, mas acaba criando uma conexão bem mais forte com Merry.

O Rei conhece Merry e Pippin em Isengard, logo após a queda de Saruman. O governante de Rohan chega ao território conquistado depois da Marcha dos Ents, e não demora a encontrar a dupla de hobbits fumando e comendo.

Como uma boa parte da Terra-Média desconhece a existência dos hobbits, Théoden fica imediatamente curioso. Ele leva Merry de volta a Rohan, e nos dias subsequentes, o hobbit conta ao Rei tudo sobre a vida no Condado e a história de seu povo.

Em contrapartida, Théoden também conta a Merry suas aventuras de juventude em Rohan. Rapidamente, os personagens desenvolvem uma relação quase de pai e filho – o que não acontece nos filmes de O Senhor dos Anéis.

O relacionamento dos personagens também é muito diferente na Batalha dos Campos de Pelennor. Nos livros, Éowyn é imediatamente nocauteada após derrotar o Rei Bruxo de Angmar. Por isso, ela não tem a oportunidade de ficar ao lado do tio enquanto ele dá seus últimos suspiros (como acontece na trilogia de Peter Jackson).

Nos livros de Tolkien, por outro lado, é Merry quem permanece ao lado de Théoden durante a morte do Rei.

Sendo assim, por que a trama foi alterada na adaptação da obra de Tolkien? A resposta é muito simples: para permitir que os filmes explorassem melhor o relacionamento do Rei com a sobrinha Éowyn.

Afinal de contas, a saga O Senhor dos Anéis tem pouquíssimas personagens femininas em destaque. Logo, a inclusão da trama de Merry no arco de Éowyn serve para aumentar o tempo de tela da guerreira e tornar a derrota do Rei Bruxo de Angmar ainda mais impactante.

Os filmes de O Senhor dos Anéis, junto com a série Os Anéis de Poder, estão disponíveis no Prime Video. A trilogia também está no HBO Max.

