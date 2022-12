Five Nights at Freddy’s: Astro de Scooby-Doo entra para aguardado terror

A franquia de jogos Five Nights at Freddy’s vai ver um filme, e escalou o astro de Scooby-Doo para o aguardado longa de terror.

Segundo o Deadline, os atores Matthew Lillard e Josh Hutcherson foram escalados para a adaptação em live-action do famoso game de animatrônicos.

No entanto, seus personagens não foram revelados, e eles irão filmar o longa-metragem apenas em fevereiro de 2023.

Lillard é muito conhecido por interpretar o Salsicha na franquia Scooby-Doo, bem como dar voz ao famoso personagem. Ele também estrelou Pânico.

Por sua vez, Hutcherson esteve na saga Jogos Vorazes, bem como Viagem ao Centro da Terra, filme também estrelado por Brendan Fraser.

Novo filme de terror da produtora de Halloween

A produtora Blumhouse, responsável por produzir a trilogia Halloween, está envolvida no live-action de Five Nights at Freddy’s.

Emma Tammi irá dirigir o filme, que tem o roteiro escrito por ela, Scott Cawthon e por Seth Cuddeback.

Nenhum outro ator além de Lillard e Hutcherson foram escalados para estrelar o longa-metragem da Blumhouse.

“No restaurante infantil Freddy Fazbear’s Pizza, as criaturas animatrônicas ficam um pouco loucas após o horário de fechamento”, diz a descrição do filme.

Five Nights at Freddy’s não possui uma data de lançamento.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.