Fofura! Foto mostra filha de Vin Diesel no set de Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 continua em produção e Vin Diesel traz atualizações constantes sobre as filmagens. Agora, ele publicou uma foto da filha dele junto do diretor do longa-metragem.

A foto mostra a filha de Vin Diesel junto de Louis Leterrier, que entrou na direção no lugar de Justin Lin, que deixou a produção.

Na legenda, Diesel inseriu apenas um emoji de coração. Brie Larson, que estrela a obra, respondeu com “minha inspiração”.

Brie Larson será uma das principais novidades do elenco de Velozes e Furiosos 10, junto com Jason Momoa, que interpretará o principal vilão do enredo.

Larson é conhecida por seu papel como Capitã Marvel no MCU, enquanto Jason Momoa interpreta o Aquaman na DC.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023. Veja a foto, abaixo.

