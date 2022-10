Grande conquista de A Escola do Bem e do Mal pode trazer boas notícias para os fãs

Recentemente, A Escola do Bem e do Mal atingiu uma conquista importante na Netflix. Dado o enorme sucesso do longa, os fãs podem esperar por novidades em um futuro próximo. O longa, vale lembrar, é baseado em uma popular saga literária que conta com vários livros a serem adaptados.

“Sophie e Agatha são grandes amigas. Mas será que essa amizade vai resistir dentro de uma escola mágica que treina heróis e vilões?”, afirma a sinopse oficial de A Escola do Bem e do Mal.

Continua depois da publicidade

Um dos grandes trunfos de Escola do Bem e do Mal é seu elenco, que conta com estrelas como Charlize Theron (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura), Kerry Washington (Scandal), Michelle Yeoh (The Witcher: A Origem) e Laurence Fishburne (Matrix).

Mostramos abaixo como uma grande conquista de A Escola do Bem e do Mal pode trazer ótimas notícias para os fãs; confira.

Após garantir enorme audiência, A Escola do Bem e do Mal deve ganhar continuação

A Escola do Bem e do Mal estreou na Netflix em 18 de outubro. O filme não demorou nem uma semana para garantir a posição principal no Top 10 do streaming – superando alguns dos maiores sucessos da plataforma.

O enredo de A Escola do Bem e do Mal é baseado nos livros de Soman Chainani. Ao todo, o escritor já produziu 6 obras ambientadas no universo de Sophie e Agatha.

Em sua primeira semana na Netflix, o longa atingiu uma marca importante: 78,83 milhões de horas visualizadas.

O número impressiona, mas ainda perde para os maiores sucessos da plataforma. A série Dahmer: Um Canibal Americano, por exemplo, foi assistida por mais de 200 milhões de horas 5 dias após o lançamento.

Mas como Dahmer é uma série, e A Escola do Bem e do Mal é um filme, a análise das métricas é bem diferente.

Na semana do lançamento, A Escola do Bem e do Mal foi o filme mais assistido da Netflix. O longa superou A Maldição de Bridge Hollow em mais de 50 milhões de horas.

Se continuar fazendo tanto sucesso na Netflix, A Escola do Bem e do Mal tem tudo para entrar na lista dos filmes mais assistidos da história da plataforma – que conta com sucessos como A Barraca do Beijo e Bird Box.

Até o momento, a Netflix não deu sinal verde para a produção de uma continuação de A Escola do Bem e do Mal. No entanto, o próprio desfecho do longa abre caminho para uma possível sequência.

Em “A World Without Princes” (Um Mundo Sem Príncipes), o segundo livro da saga, as protagonistas Sophie e Agatha retornam à escola – e percebem que a instituição mudou muito desde a despedida.

A Escola do Bem e do Mal está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.