Harry Potter: Dumbledore foi o primeiro Mestre da Morte; entenda

A franquia Harry Potter é um sucesso absoluto nos cinemas. Porém, antes dos filmes serem lançados, os livros de J.K. Rowling dominaram o mercado, assim mostrando pela primeira vez a história do bruxo mais famoso do mundo.

Com diversos personagens memoráveis, Alvo Dumbledore, sem dúvidas, é um dos bruxos que se tornou favorito dos fãs com o passar do tempo. No entanto, também foi o mais imprudente.

Continua depois da publicidade

Dumbledore foi interpretado por Richard Harris nos dois primeiros filmes, mas o ator acabou falecendo em 2002, e Michael Gambon o substituiu nos outros filmes.

Mas, o que nem todos sabem é que Dumbledore pode ter sido o primeiro Mestre da Morte de toda a saga Harry Potter.

O que isso significa na franquia?

Em Harry Potter, tornar-se um Mestre da Morte não significa necessariamente ser imortal, como Lord Voldemort sempre desejou. O conto revelava que o portador dos objetos seria poderoso, mas ainda mortal.

Ignotus Peverell, um dos personagens dos livros, usou a Capa da Invisibilidade ao longo de sua vida para evitar a morte até passá-la para seu filho.

No entanto, os outros irmãos do garoto não conseguiram entender e administrar o poder que receberam, assim como Voldemort.

Além da capa, que estava na posse de Dumbledore para ser passada para Harry, o poderoso bruxo também adquiriu a Varinha das Varinhas em um duelo com Grindelwald.

Portanto, a Pedra da Ressureição foi a única coisa que se tornou propriedade de Dumbledore, após ele encontrá-la em uma das Horcruxes de Voldemort.

Dumbledore não possuía informações de outros bruxos que pudessem ter todas as Relíquias da Morte em sua posse. Com isso, o professor de Hogwarts se tornou o primeiro Mestre da Morte.

Mais tarde, ele planejou passar os objetos para Harry Potter e torna-lo um companheiro do Mestre da Morte. Ele acreditava que a compreensão da morte do jovem superaria o desejo da imortalidade de Voldemort.

Harry Potter também foi um Mestre da Morte

Conforme foi revelado em Harry Potter e as Relíquias da Morte, Harry só percebeu que era o verdadeiro dono da Varinha das Varinhas após derrotar Voldemort.

Após Dumbledore ser morto por Severo Snape e Draco Malfoy estar portando a Varinha das Varinhas, Potter acabou tendo um confronto com Malfoy e o desarmou. Assim, Harry tinha uma das Relíquias da Morte.

Dumbledore confiava em Harry, e o aconselhou por anos até se sacrificar, esperando que a profunda compreensão dele e de Harry sobre a morte ajudasse a derrotar Voldemort.

Em um momento em que Harry estava pronto para aceitar sua própria mortalidade, ele recebeu o apoio de seus entes queridos caídos através da Pedra da Ressurreição. e adentrou pela Floresta Proibida.

Durante uma conversa com Dumbledore, o professor sugeriu que Harry poderia decidir se desejava passar ou retornar à terra dos vivos, após Voldemort tentar matá-lo.

Isso deu a entender que Dumbledore tinha o poder de ser um Mestre da Morte, o que permitiu ele esperar a chegada de Harry. Posteriormente, Potter voltou e enfrentou Voldemort.

Você pode assistir todos os filmes de Harry Potter, junto com o especial De Volta a Hogwarts, no HBO Max.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.