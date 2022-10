Hellraiser: Diretor e atriz falam como foi trazer a franquia para a nova geração

O reboot de Hellraiser está prestes a estrear oficialmente nos Estados Unidos, o diretor David Bruckner e a nova Pinhead Jamie Clayton comentam sobre a experiência de trazer a franquia para um novo momento do mundo e uma nova geração.

E uma entrevista que os dois deram ao ComicBook, Clayton foi questionada se o legado de seu papel à intimidava ou empolgava, a atriz revelou:

“Eu acho que foi meio a meio. Eu definitivamente estava nervosa de estar no lugar de Doug [interprete clássico do personagem]. Ele é icônico, e ninguém poderia replicar a performance que ele deu. Então por um lado, eu estava nervosa. David e eu realmente não queríamos emular aquela performance de forma nenhuma. Mas ao mesmo tempo, sim, nós estamos honrando esse mundo, esses personagens, essa mitologia, essa história. Então era um equilíbrio. Era sobre eu fazer minha própria. Mas também é um personagem icônico que todos conhecem.”

Com o filme original tendo inspirado 9 sequências, e ainda derivados em livros e quadrinhos, alguns fãs se perguntam para onde irá a franquia depois do reboot.

Bruckner revelou: “É claro, fazendo esse, tem tantas coisas para se empolgar sobre Hellraiser. Isso é o que conseguimos fazer neste filme. É fácil sonhar além dessas duas horas de duração, e se as pessoas gostarem, eu estaria honrado em voltar para este mundo.”

O longa já pôde ser assistido no festival de cinema Fantastic Fest e a nova versão da história, especialmente a Pinhead de Clayton, foram muito elogiados.

No reboot de Hellraiser, uma jovem dependente química encontra um antigo cubo com um enigma, sem saber que ao resolvê-lo invocará os Cenobitas, um grupo de criaturas sádicas de outra dimensão.

O já veterano do terror David Bruckner, envolvido em produções como O Ritual da Netflix e da antologia de horror V/H/S, está dirigindo o reboot da clássica franquia Hellraiser.

O longa já está indicado para maiores. Os motivos são sugestivos para uma franquia como esta incluindo: violência sanguinolenta pesada e gore, linguagem chula, conteúdo sexual e nudez gráfica.

Hellraiser chega no dia 7 de outubro no Hulu. No Brasil, o filme será lançado através do Star+, mas a plataforma não confirmou uma data.

