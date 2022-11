Mais conhecido por interpretar o Superman no DCEU e o guerreiro Geralt na série The Witcher, Henry Cavill conta também com uma aclamada performance na franquia Missão Impossível. Muitos fãs não sabem, mas a melhor cena de Cavill nos filmes de Tom Cruise foi totalmente improvisada.

Atualmente, a saga Missão Impossível se prepara para lançar seu sétimo filme. Após muitos atrasos, o longa tem previsão de estreia para 2023-2024.

Continua depois da publicidade

Henry Cavill, por sua vez, está confirmado em vários projetos da DC. O ator também terminou seu contrato com a Netflix, deixando o elenco de The Witcher. A partir da 4ª temporada, Geralt de Rivia será interpretado por Liam Hemsworth.

Enquanto esses novos projetos não estreiam, revelamos abaixo como Henry Cavill improvisou sua melhor cena em Missão Impossível; confira.

Henry Cavill conta como improvisou cena icônica de Missão Impossível

Em Missão Impossível: Efeito Fallout – o sexto filme da franquia – Henry Cavill interpreta August Walker, um agente da CIA que atua na recém-criada Divisão de Atividades Especiais.

O personagem entra em rota de colisão com o protagonista Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise. No final do longa, os agentes se envolvem em uma intensa batalha em um penhasco, e Walker é finalmente derrotado por Hunt.

Mas essa não é a cena mais memorável de Henry Cavill em Missão Impossível 6? Na verdade, em sua cena mais comentada, o astro “recarrega” os bíceps como se fossem armas (na foto acima).

Surpreendentemente, o momento foi completamente improvisado. Henry Cavill discutiu o assunto em uma entrevista ao podcast Happy, Sad, Confused.

“Foi uma intensa sequência de luta! Nós levamos umas três semanas para gravar essa semana. Depois de um certo tempo, tudo ficou dolorido. Aqueles movimentos contínuos machucam os tendões conectivos dos bíceps, e aí, precisei me aquecer para dar mais socos”, comentou o ator.

Ou seja: o gesto que August Walker faz em Missão Impossível: Efeito Fallout é o simples aquecimento dos músculos de Cavill.

“Fiz isso uma vez e pensei: ‘Oh meu Deus, acho que fui realmente estúpido. Não acredito que fiz isso’. Até pedi desculpas para o diretor! E aí, fiz uma outra tomada sem esse momento. E ele (o diretor Christopher McQuarrie) disse: ‘Por que você não fez… aquela coisa? Foi muito legal!’. E eu pensei: “Legal?”. E ele respondeu que sim, e aí, fizemos de novo”, explicou o ator.

Henry Cavill não é estranho à arte da improvisação. Em Enola Holmes 2, o ator também improvisou cenas com Millie Bobby Brown.

“Nós improvisamos muito! O roteiro era como um esqueleto para nós. Millie é uma ótima atriz para improvisar”, afirmou Cavill.

Missão Impossível 7 chega aos cinemas entre 2023 e 2024.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.