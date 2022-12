Henry Cavill se torna o James Bond em arte de fã; veja

O astro Henry Cavill, que recentemente perdeu seu papel de Superman, voltou a ser alvo para interpretar James Bond em arte de fã.

Cavill foi muito especulado para interpretar Bond no cinema, substituindo o ator Daniel Craig, que deixou o papel após 007 – Sem Tempo Para Morrer.

Uma nova arte de um fã mostra o ator na pele do famoso agente secreto da Inglaterra, em um pôster no estilo de Sem Tempo Para Morrer (via ComicBook).

Apesar da tentativa do artista ter imaginado o ator como James Bond, não se sabe qual será o próximo astro a assumir a franquia.

Veja a arte, abaixo.

Produtora dá notícia decepcionante sobre novo 007

007 – Sem Tempo Para Morrer marcou o último trabalho de Daniel Craig como o agente secreto mais famoso do cinema. Após 15 anos com o mesmo ator no papel, a franquia terá uma renovação mas aparentemente isso não começa com a escolha de um novo ator.

Por mais que a escolha do novo ator seja a prioridade do público, os produtores da série ainda estão decidindo que caminho tomar.

Em uma entrevista ao EW, Broccoli deu uma notícia decepcionante sobre a escolha do novo ator. Mesmo com a produtora tendo dito que a procura começaria ainda este ano, ela voltou atrás dizendo que ainda estão decidindo o que esse novo momento da franquia será.

“Nós ainda não começamos a procura. Nós vamos estar meio que sentados e tentando entender onde a franquia Bond está indo, e nós precisamos fazer isso primeiro, para sentir isso antes de começar a escalar para o papel. Então nós vamos começar a pensar nisso em algum momento no ano que vem.”

Todos os filmes da franquia 007, incluindo Sem Tempo Para Morrer, estão disponíveis na Amazon Prime Video. A continuação da franquia ainda não tem seu Bond definido, nem data de início das gravações.

