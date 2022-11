Herói da Liberdade: A história real por trás do drama na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, Herói da Liberdade se tornou um verdadeiro hit na plataforma. O longa superou alguns dos maiores sucessos do streaming, garantindo posições de destaque no Top 10. O que muitos espectadores não sabem é que a trama é baseada em uma surpreendente história real.

“A Guerra Civil se aproxima. Shields Green, o “Imperador”, foge da escravidão e luta para chegar ao norte dos EUA, com destino a Harpers Ferry”, afirma a sinopse oficial de Herói da Liberdade na Netflix.

Liderado por Dayo Okeniyi (Jogos Vorazes), o elenco de Herói da Liberdade conta com Naturi Naughton (Power), Kat Graham (The Vampire Diaries), Harry Lennix (Batman vs. Superman) e James Cromwell (American Horror Story).

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história real que inspira Herói da Liberdade na Netflix; confira.

Herói da Liberdade é inspirado em emocionante história real

Logo após estrear na Netflix, Herói da Liberdade passou a figurar no Top 10 do streaming, superando hits como Uma Quedinha de Natal e Enola Holmes 2.

A trama de Herói da Liberdade é baseada na história real de Shields Green – um homem escravizado que escapou dos grilhões e se juntou ao abolicionista John Brown no ataque ao arsenal de Harpers Ferry.

Na vida real, Shields Green (também conhecido como ‘Imperador’) nasceu em meados de 1836, provavelmente em uma fazenda da Carolina do Sul.

Eventualmente, Green conseguiu escapar das algemas e fugir do cativeiro. Nessa mesma época, o herói americano sofreu um grande trauma: a perda da esposa Sarah.

Hoje em dia, Shields Green é mais conhecido como um dos líderes do Ataque ao Arsenal de Harpers Ferry. Comandado pelo abolicionista John Brown, o evento foi um dos estopins para a Guerra Civil Americana (Guerra de Secessão).

Além de representar um grande golpe para o armamento dos Estados do Sul (que defendiam a escravidão), o ataque foi divulgado por todas as regiões dos Estados Unidos, aumentando a fama dos envolvidos e despertando um sentimento de luta naqueles que defendiam a abolição da escravatura.

No final das contas, os homens de John Brown foram derrotados, mas o ataque acabou culminando na Guerra de Secessão, que eventualmente, levou ao fim da escravidão nos Estados Unidos.

Shields Green, o Imperador, sobreviveu à ação – mas foi julgado, condenado e executado pela Justiça do Sul.

A execução de Shields Green aconteceu semanas após a de John Brown. Mais de 1600 pessoas presenciaram o enforcamento do herói.

Grande parte da história de Shields Green é contada pelo abolicionista Frederick Douglass. O autor menciona o Imperador ao lado de rebeldes icônicos como Nat Turner e Denmark Vesey.

Atualmente, Shields Green é considerado um dos mais importantes heróis afro-americanos do século XIX – junto com figuras como Jean-Jacques Dessalines (o líder da Revolução Haitiana), Toussaint l’Ouverture (um proeminente general na Independência do Haiti) e Benjamin Banneker (matemático e astrônomo).

Segundo o historiador e jornalista Silas X. Floyd, Shields Green foi o “mártir da Guerra da Secessão”.

Se você deseja saber mais sobre a história de Shields Green, uma boa alternativa é assistir à série The Good Lord Bird. A produção foca na trajetória do abolicionista John Brown, interpretado por Ethan Hawke.

Herói da Liberdade está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.