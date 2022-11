Herói da Liberdade: O drama épico que todo mundo está vendo na Netflix

Baseado em uma emocionante história real, Herói da Liberdade ganhou o coração dos brasileiros na Netflix. Em pleno Mês da Consciência Negra, o longa conta uma história de superação e luta, ambientada no período escravista dos Estados Unidos. Tocante e cheia de reviravoltas, a trama já figura no Top 10 do streaming.

Herói da Liberdade – Emperor, no título original – é comandado pelo cineasta Mark Amin, em seu primeiro trabalho como diretor.

Originalmente, o longa chegaria aos cinemas em 2020. No entanto, devido à pandemia de Covid-19, a estreia foi cancelada. Eventualmente, Herói da Liberdade foi disponibilizado em plataformas digitais. No Rotten Tomatoes, o filme garantiu 67% de aprovação.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a história épica e o elenco de Herói da Liberdade na Netflix; confira.

Herói da Liberdade é inspirado em história real na Netflix

Herói da Liberdade chegou ao catálogo da Netflix no final de novembro, não demorando a aparecer no Top 10 da plataforma.

Até o fechamento dessa matéria, Herói da Liberdade é o 7º filme mais visto da Netflix, superando hits como Uma Quedinha de Natal e Melanie: A Última Esperança.

O filme é baseado na história real de Shields Green, um homem escravizado de alcunha “Imperador”, que escapou dos grilhões e participou do ataque do abolicionista John Brown ao arsenal de Harpers Ferry – um dos prelúdios da Guerra de Secessão.

“A Guerra Civil se aproxima. Shields Green, o “Imperador”, foge da escravidão e luta para chegar ao norte dos EUA, com destino a Harpers Ferry”, afirma a sinopse oficial de Herói da Liberdade na Netflix.

A trama começa em 1859, abordando as torturas sofridas por Green nas fazendas do sul dos Estados Unidos.

O filme também mostra como o Imperador conseguiu escapar do cativeiro e como ele conheceu John Brown, um dos abolicionistas mais famosos da história americana.

Ou seja: Herói da Liberdade é uma épica história de superação e luta, perfeita para quem gosta de filmes inspirados em eventos reais.

Conheça o elenco de Herói da Liberdade

O elenco de Herói da Liberdade é liderado pelo ator nigeriano-americano Dayo Okeniyi, no papel do protagonista Shields Green – o Imperador.

Você, provavelmente, conhece Okeniyi por sua performance como Thresh na franquia Jogos Vorazes. O ator também está em O Exterminador do Futuro: Gênesis e Rise.

Naturi Naughton, das séries Power e The Client List, vive Sarah Green, a esposa de Shields.

Kat Graham, a Bonnie de The Vampire Diaries, vive Delores, uma jovem que desempenha um papel muito importante na jornada do protagonista.

James Cromwell, de American Horror Story e Babe: Um Porquinho Atrapalhado, é o abolicionista John Brown.

O elenco de Herói da Liberdade conta também com Bruce Dern (Os Oito Odiados), Keean Johnson (Nashville), Harry Lennix (Batman vs. Superman) e Paul Scheer (Veep).

Herói da Liberdade está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

