Hilária comédia supera 365 Dias: Hoje na Netflix

O reinado de 365 Dias: Hoje chegou ao fim. A sequência erótica de 365 DNI foi destronada pela hilária comédia Lua de Mel com a Minha Mãe – filme espanhol que se tornou um inesperado sucesso na plataforma. O longa já supera as aventuras de Laura e Massimo, garantindo o Número 1 no Top 10 da plataforma.

A popularidade de 365 Dias: Hoje já era esperada. Mesmo detonado pela crítica especializada, o longa não demorou nem 24 horas para aparecer no topo do ranking de filmes mais assistidos da plataforma.

Na verdade, o lançamento de 365 Dias: Hoje também ocasionou o retorno de 365 DNI ao Top 10 da Netflix. Mas a dominância do filme erótico não durou muito tempo.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e sucesso de Lua de Mel com a Minha Mãe na Netflix.

Conheça Lua de Mel com a Minha Mãe, a comédia que superou 365 Dias: Hoje na Netflix

Para superar um lançamento tão aguardado como 365 Dias: Hoje, a comédia Lua de Mel com a Minha Mãe aposta em uma trama divertida e emocionante – com a qual todo mundo pode se identificar.

O longa acompanha a história de José Luis, um jovem que, após ser abandonado no altar, decide aproveitar a lua de mel na companhia da mãe.

“Depois de ser abandonado no altar, José Luis leva a mãe, Mari Carmen, como acompanhante em sua viagem de lua de mel. O que poderia dar errado?”, afirma a sinopse oficial do longa na Netflix.

Como era de se esperar, José Luis e Mari Carmen se envolvem nas maiores confusões, tudo isso em meio aos cenários luxuosos de um resorte das Ilhas Maurício.

Além de conquistar fãs com momentos de pura comédia, o longa também emociona com momentos tocantes da relação de mãe e filho.

O elenco de Lua de Mel com a Minha Mãe é liderado por dois famosos atores espanhóis: Quim Gutiérrez e Carmen Machi.

Quim Gutiérrez, o intérprete de José Luis, é famoso por filmes como Azuloscurocasinegro e A Face Oculta.

Já a veterana Carmen Machi é conhecida por performances em séries como Aída, Sete Vidas e Abraços Quebrados.

O elenco de Lua de Mel com a Minha Mãe conta também com Dominique Guillo, Justina Bustos, Yolanda Ramos, Juanjo Cucalón e Celia Freijeiro, além de participação especial de Andrés Velencoso, o Armando da série Elite.

Lua de Mel com a Minha Mãe está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

365 Dias: Hoje também está na plataforma. A Netflix já confirmou a produção de um terceiro capítulo da história de Laura e Massimo.