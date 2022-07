Irmãos Russo estão trabalhando em novo projeto ousado;entenda

Anthony e Joe Russo são responsáveis por Vingadores: Guerra Infinita e Ultimato. Os diretores se tornaram peças conhecidas em Hollywood após os projetos no MCU, e tem intenções ousadas em novo projeto.

O novo filme da dupla criativa seria um musical, em recente entrevista ao Rolling Stone, contaram sobre conversas com artistas da indústria para colocar a idéia em prática.

“Eu adoraria fazer um musical. Na verdade, estávamos conversando com alguns artistas contemporâneos, incluindo The Weeknd, sobre tentar fazer um musical decolar. Eu adoraria trabalhar com alguém que queira fazer um musical experimental. Achei incrível o que ele fez durante seu show no Super Bowl. Eu adoraria ver isso como um filme” (via ScreenRant).

Após o período de produções na Marvel, os diretores estão se arriscando em novos projetos como a direção no novo longa-metragem de ação na Netflix e a produção do novo live-action da Disney.

Filme de ação de sucesso na Netflix foi produzido por Anthony e Joe Russo

Resgate, filme produzido pelos irmãos Russo para a Netflix é um dos filmes mais assistidos da plataforma.

No filme da Netflix, Chris Hemsworth, o Thor da Marvel, estrela como Tyler Rake, um mercenário do mercado negro que é contratado para resgatar o filho sequestrado de um lorde internacional do crime.

O elenco traz ainda David Harbour, de Stranger Things. Confira abaixo a lista com os filmes mais assistidos da Netflix, junto da sua audiência total.

Resgate (99 milhões); Bird Box (89 milhões); Troco em Dobro (85 milhões); Esquadrão 6 (83 milhões); Mistério no Mediterrâneo (73 milhões). O Irlandês (64 milhões); Operação Fronteira (63 milhões); A Missy Errada (59 milhões); O Poço (56 milhões); O Date Perfeito (48 milhões).

Resgate e os outros filmes da lista estão disponíveis na Netflix.

