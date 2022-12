James Cameron precisou ensinar atriz da Marvel a correr em Avatar 2

Sucesso nos cinemas, Avatar: O Caminho da Água já ultrapassou a marca de 1 bilhão de dólares nas bilheterias. Para atuar na franquia de James Cameron, o elenco passou por um árduo treinamento físico e psicológico. O diretor, inclusive, teve que ensinar uma estrela da Marvel a correr em Avatar.

“Jake Sully e Neytiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora. Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake precisa travar uma difícil guerra contra os humanos para salvar a família”, afirma a sinopse oficial do longa.

Comandado por James Cameron, Avatar 2 traz o retorno de Sam Worthington e Zoe Saldana como Jake Sully e Neytiri. O elenco também conta com o reforço de Kate Winslet (Titanic), Edie Falco (Nurse Jackie) e outras estrelas.

Revelamos abaixo como James Cameron ensinou uma atriz da Marvel a correr na franquia Avatar; confira!

James Cameron ensinou Zoe Saldana a correr na franquia Avatar

Em Avatar: O Caminho da Água, Zoe Saldana interpreta Neytiri – a líder dos Omaticaya e esposa do protagonista Jake Sully.

A maioria do público, por outro lado, conhece a atriz como a alienígena Gamora da franquia Guardiões da Galáxia, do MCU.

Ainda no primeiro Avatar, lançado em 2009, Zoe Saldana aprendeu uma importante lição com o cineasta James Cameron.

Durante as gravações do primeiro Avatar, Cameron ficou chocado com a maneira que Zoe Saldana corria – tanto que precisou tomar uma atitude para melhorar as cenas.

A atriz revelou o motivo, com muito bom humor, em uma entrevista à revista de moda Elle Reino Unido.

“Logo após gravarmos uma cena na qual a Neytiri aparece correndo, o James Cameron perguntou: ‘o que é isso?’’, comentou a atriz.

Em seguida, Zoe Saldana descreveu uma das interações mais inusitadas que teve com o diretor de Avatar.

“Lembro dele tirar os fones de ouvido e dizer: ‘O que foi isso?’. E eu respondi: ‘Estou correndo, oras!”. Aí ele disse: ‘Mas isso não é correr! Você precisa aprender a correr de verdade’”, relembrou a intérprete de Neytiri.

A partir daí, o próprio James Cameron deu algumas dicas para Zoe Saldana aprender a correr “de verdade”.

O cineasta disse para a atriz “arranjar uma esteira” para aprender a correr de maneira mais confortável e fluida.

Cameron não explicou o motivo das críticas à corrida de Zoe Saldana, mas segundo a atriz, sua formação prévia pode desvendar a verdadeira razão.

“Acho que eu não sabia correr por só ter experiência como bailarina. E dançarinos não correm, pois isso pode prejudicar os joelhos e os tornozelos”, explicou a atriz.

Com Zoe Saldana, Avatar: O Caminho da Água está em cartaz nos cinemas.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.