James Gunn diz o que procura em novo Superman

James Gunn, diretor do vindouro Superman: Legacy, explicou em entrevista à Variety durante a première de Guardiões da Galáxia 3 o que ele está procurando no novo Clark Kent/Superman.

“O próximo Superman precisa ser alguém que tenha toda a humanidade que o Superman tem, mas também seja um alienígena. Tem que ser alguém que tenha a gentileza e a compaixão que o Superman tem e seja alguém que você queira dar um abraço”, disse o cineasta.

Gunn aproveitou para responder se ele escalaria Chris Pratt, astro da trilogia Guardiões da Galáxia, que ele dirigiu, para ser o novo Superman.

“Se ele fosse alguns anos mais novo, talvez”.

Recentemente, Gunn garantiu que Superman: Legacy não será uma comédia e que terá um tom diferente dos filmes de Guardiões.

Superman: Legacy servirá como um começo para o Universo DC, apresentando um novo ator do Superman, em vez de continuar o que foi estabelecido previamente com Henry Cavill em Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. James Gunn disse que já tem em vista atores para interpretar a nova versão do Homem de Aço.

Mais sobre Superman: Legacy

Superman: Legacy “vai contar a história da jornada do Superman para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do estilo americano, guiado pela bondade humana em um mundo que vê a bondade como antiquada”, diz a sinopse do longa, que não terá Henry Cavill como Superman.

James Gunn escreveu o roteiro do filme, que ele mesmo vai dirigir. O outro chefe da DC, Peter Safran, servirá como produtor.

O diretor já comandou outras adaptações de HQ, como a trilogia de Guardiões da Galáxia, da Marvel, e O Esquadrão Suicida, da DC.

Superman: Legacy chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025. O filme faz parte dos 10 novos projetos da DC anunciados em janeiro.

