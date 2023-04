Superman: Legacy não será uma comédia, garante James Gunn

James Gunn, diretor do vindouro Superman: Legacy, garantiu que o novo filme do super-herói não terá o mesmo tom cômico que os filmes de Guardiões da Galáxia, que ele dirigiu para a Marvel.

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, Gunn começou dizendo que “é mais fácil pegar um personagem que ninguém conhece, como os Guardiões [da Galáxia] ou o Pacificador, e fazer o que quiser com eles. Pessoas em todos os países do mundo conhecem a história do Superman”.

O cineasta ainda questionou como ele poderia tornar Legacy “diferente dos filmes do Superman que foram feitos até agora, mas também respeitar todos os filmes do Superman que foram feitos até agora?”.

Gunn respondeu dizendo que “levou algum tempo para tentar descobrir” e acrescentou que Legacy não será uma comédia, já que ele se dedica a fazer um “verdadeiro filme de super-herói”.

Anteriormente, Gunn já havia dito que o novo filme de Superman terá um tom “bem diferente” dos filmes que dirigiu para a Marvel.

Superman: Legacy servirá como um começo para o Universo DC, apresentando um novo ator do Superman, em vez de continuar o que foi estabelecido previamente com Henry Cavill em Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça. James Gunn disse que já tem em vista atores para interpretar a nova versão do Homem de Aço.

Mais sobre Superman: Legacy

Superman: Legacy “vai contar a história da jornada do Superman para reconciliar sua herança kryptoniana com sua criação humana como Clark Kent de Smallville, Kansas. Ele é a personificação da verdade, da justiça e do estilo americano, guiado pela bondade humana em um mundo que vê a bondade como antiquada”, diz a sinopse do longa, que não terá Henry Cavill como Superman.

James Gunn escreveu o roteiro do filme, que ele mesmo vai dirigir. O outro chefe da DC, Peter Safran, servirá como produtor.

O diretor já comandou outras adaptações de HQ, como a trilogia de Guardiões da Galáxia, da Marvel, e O Esquadrão Suicida, da DC.

Superman: Legacy chegará aos cinemas em 11 de julho de 2025. O filme faz parte dos 10 novos projetos da DC anunciados em janeiro.

