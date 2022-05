Jason Momoa faz manobras de moto em fotos de Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 enfrenta problemas por conta da saída do diretor Justin Lin, o que ocasiona na perda de milhões de dólares para o estúdio. Apesar disso, as filmagens, aparentemente, continuam.

Em novas fotos, divulgadas pelo Just Jared, vemos Jason Momoa (Aquaman), que interpreta um dos vilões do filme, fazendo manobras com uma moto.

Ele aparece subindo uma escadaria de moto, vestido com uma jaqueta bem chamativa. Parece ser uma cena de perseguição.

Em outras fotos, ele aparece fora da moto, tirando (ou vestindo) a jaqueta. Veja abaixo as imagens de Velozes e Furiosos 10.

Velozes e Furiosos 10 está perdendo uma fortuna por dia

Velozes e Furiosos 10 recentemente perdeu seu diretor. Justin Lin, que trabalhou em cinco filmes da franquia, deixou a direção da décima iteração, o que está gerando grande prejuízo para o estúdio.

A Variety revelou que o filme, cujas gravações estão em pausa até um substituto ser encontrado, pode estar perdendo entre US$ 600 mill a US$ 1 milhão por dia.

O motivo por trás da saída de Lin não foi revelada. O diretor parece querer deixar entender que a decisão partiu dele, mas não há como saber neste momento qual a verdade.

‎”Com o apoio da Universal, tomei a difícil decisão de deixar a direção de Velozes e Furiosos 10‎‎, enquanto permaneço como produtor”, escreveu Lin em um comunicado anunciando sua saída.

“Ao longo de 10 anos e cinco filmes, conseguimos filmar os melhores atores, as melhores cenas de ação e as melhores perseguições de carros. Em uma nota pessoal, como filho de imigrantes asiáticos, tenho orgulho de ajudar a construir a franquia mais diversificada da história do Cinema. Serei eternamente grato ao incrível elenco, equipe e estúdio pelo apoio e por me receber na família Velozes e Furiosos”.

Velozes e Furiosos 10 chega aos cinemas em 19 de maio de 2023.