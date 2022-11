John Wick 4: Reviravoltas e novas ameaças em trailer com Keanu Reeves

A franquia John Wick retorna com seu quarto filme em 2023 e Keanu Reeves está pronto para acabar com todo mundo no segundo trailer do longa-metragem.

Depois de uma prévia ser divulgada na Comic-Con, a Lionsgate divulgou mais um trailer do filme de ação, que traz algumas reviravoltas na história.

No trailer de John Wick 4: Baba Yaga, vemos o personagem de Keanu Reeves aparentemente junto de Winston novamente e ambos parecem ter se juntado ao personagem de Laurence Fishburne.

Na prévia também é possível ver os novos personagens de Bill Skarsgård, Donnie Yen, Hiroyuki Sanada e Shamier Anderson.

Confira o trailer abaixo.

Mais sobre John Wick 4

John Wick 4: Baba Yaga será o quarto trabalho diretor Chad Stahelski na franquia. ele aproveitou para revelar detalhes da trama do filme com Keanu Reeves.

O Collider‎‎ ‎‎conversou com Stahelski para discutir ‎‎o longa-metragem‎‎. Quando perguntado sobre o enredo para o filme, Stahelski não entregou detalhes específicos da história, mas apontou que a obra traz um clima de conclusão

‎”Eu acho que o Capítulo 4 é uma boa continuação dos três filmes anteriores, e tem um pouco de conclusão nele, o que é ótimo. Nós introduzimos uma tonelada de novos personagens que têm muito a dizer sobre John Wick, seu passado e, obviamente, seu presente”, disse o diretor.

“Acho que é irmandade, é esperança. É como seria a vida como uma crise existencial com John, e eu acho que essa é a parte divertida do filme. É isso que está acabando, mas há uma boa conclusão para a narrativa emocional que já tivemos”, continuou.

O universo de John Wick não irá se limitar aos quatro filmes, derivados estão em produção, como o protagonizado por Ana de Armas

Keanu Reeves retorna ao papel em John Wick 4, que estreia em 23 de março de 2023.

