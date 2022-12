John Wick enfrenta as consequências de suas ações no 4º filme com Keanu Reeves

John Wick 4 promete aumentar ainda mais a escala da ação, mas os riscos também acompanham esse crescimento. Agora, o personagem de Keanu Reeves vai enfrentar as consequências da suas ações, conforme o diretor.

O primeiro trailer de John Wick 4 já indicou um pouco da ação que está por vir para o assassino de Reeves, mas Stahelski agora revela mais detalhes da história para o próximo filme em entrevista à Total Film.

Segundo o diretor, Wick enfrentará algumas realizações significativas no filme enquanto lida com as consequências de suas ações passadas.

“Em John Wick 4, eu diria, John entende sobre o que ele faz e como isso afeta as pessoas com quem ele se importa. Sempre deve haver consequências para suas ações. E nesse estamos começando a ver que John entende quais são as consequências. Não que isso o restrinja de alguma forma”, disse o diretor.

Keanu Reeves como John Wick

Novo filme promete elevar a luta de John Wick

O novo filme de John Wick pretende elevar a luta contra a Alta Cúpula para um nível global, algo jamais visto na franquia de ação.

No novo filme, Wick estará enfrentando mais uma vez a Alta Cúpula, e pretende tentar colocar um fim no seu adversário mais perigoso.

Reeves comentou que há muito o que esperar do filme, com cenas de ação em alguns países, como na França, uma das locações no período de filmagens.

“A mesa é este mundo acima do mundo, e as pessoas, os assassinos, sob a mesa são tão ilimitadas quanto os grãos de areia na praia”, disse ele.

“Então há muitas pessoas vindo atrás de John Wick. Mas, na verdade, para os filmes de John Wick, é apenas a invenção da cena, certo? Como você pode fazer essas cenas?”, concluiu o astro.

John Wick 4 estreia em 24 de março de 2023.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.