Johnny Depp volta para Animais Fantásticos? Sucessor revela

Com o resultado do processo judicial que Johnny Depp moveu contra Amber Heard, muita gente se pergunta: o ator retornará ao universo de Harry Potter? Nos primeiros filmes de Animais Fantásticos, Depp interpretou o vilão Grindelwald. O astro foi substituído por Mads Mikkelsen, que em uma entrevista recente, falou sobre o (possível) retorno do colega.

Johnny Depp viveu Gellert Grindelwald nos dois primeiros capítulos da franquia Animais Fantásticos. Devido às inúmeras polêmicas de sua vida pessoal (e jurídica), o ator foi demitido.

Em Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore, Grindelwald ganhou vida pela atuação de Mads Mikkelsen. O ator dinamarquês é conhecido por filmes como 007: Cassino Royale e Doutor Estranho, além da série Hannibal.

Mostramos abaixo tudo que Mads Mikkelsen revelou sobre o suposto retorno de Johnny Depp em Animais Fantásticos; confira.

De acordo com Mads Mikkelsen, Johnny Depp vai voltar para Animais Fantásticos?

Em um papo com o site Deadline, Mads Mikkelsen afirmou que o retorno de Johnny Depp em Animais Fantásticos é uma possibilidade real.

“As coisas mudaram. Ele ganhou o processo, aquele caso judicial. Então, vamos ver se ele retorna. Ele pode muito bem voltar. Sou um grande fã do Johnny”, comentou o ator.

Na entrevista, o ator também disse não gostar das comparações entre sua performance e a de Johnny Depp.

“Ele é um ator excelente, acho que fez um trabalho fantástico na franquia. Dito isso, não posso copiá-lo. Aquela versão do personagem é só dele. Seria um suicídio criativo. Então, pensamos em algo diferente, algo meu. E aí, construímos uma ponte entre essas duas versões”, explicou Mikkelsen.

Quando a Warner anunciou a troca no elenco, muitos fãs protestaram. Para eles, Johnny Depp era o Grindelwald perfeito. Mas Mads Mikkelsen parece ter entendido a perspectiva desses fãs.

“Foi intimidante. Os fãs dele (Depp) foram muito gentis, mas também teimosos. Não interagi muito com eles, mas consigo entender porque eles ficaram com o coração partido”, comentou o ator.

É importante lembrar que o destino da franquia Animais Fantásticos continua envolto em mistério. Com o fracasso crítico do longa, existe a possibilidade da Warner desistir da continuação.

Além disso, com uma bilheteria de 405 milhões de dólares (com orçamento de 200 milhões), Os Segredos de Dumbledore tornou-se o filme menos lucrativo do Universo Mágico.

Enquanto o futuro da franquia não é definido, todos os filmes de Harry Potter (inclusive os de Animais Fantásticos) estão disponíveis no catálogo brasileiro do HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.