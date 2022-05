Keanu Reeves quase estrelou novo filme de Sandra Bullock no lugar de Brad Pitt

Cidade Perdida conta com um grande elenco, com nomes como Sandra Bullock, Channing Tatum, Daniel Radcliffe, dentre outros. O filme quase teve Keanu Reeves no papel que foi para Brad Pitt.

Em entrevista ao ScreenRant ‎, os diretores Adam e Aaron Nee falaram sobre a participação memorável de Brad Pitt na aventura. A dupla revelou que eles estavam incertos de que seriam capazes de levá-lo para o papel e tinham outras estrelas em mente.

‎”Acho que pensamos que seria Keanu Reeves inicialmente, mas ele estava ocupado com John Wick e ai pensamos, ‘Brad sempre foi nossa primeira escolha’, mas não pensamos que isso fosse acontecer”, disse Adam Nee.

“Então Sandra Bullock fez Bullet Train e ele veio junto. E eu amo Keanu, ele teria sido divertido também”, continuou o diretor.

Mais sobre Cidade Perdida

O novo filme com Sandra Bullock e Daniel Radcliffe é descrito como uma nova versão de Tudo Por Uma Esmeralda, de 1984.

A trama gira em torno de uma escritora reclusa, que precisa promover o mais recente livro com o modelo que estampa a capa do romance, vivido por Channing Tatum. O problema é que eles sofrem uma tentativa de sequestro e são levados para a selva.

Além de Sandra Bullock, Channing Tatum, Brad Pitt e Daniel Radcliffe, o elenco também traz Patti Harrison, Oscar Nuñez, Da’Vine Joy Randolph, Héctor Aníbal e Thomas Forbes-Johnson.

A direção de Cidade Perdida é de Adam e Aaron Nee, responsáveis pela comédia Band of Robbers. O roteiro é de Dana Fox, Seth Gordon e Liza Chasin.

Cidade Perdida está em exibição nos cinemas.