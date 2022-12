Keanu Reeves revela desafios de John Wick 4: “Filme mais difícil que já fiz”

A franquia John Wick é uma das mais renomadas quando se fala no gênero ação no cinema. Os longas estrelado por Keanu Reeves são um grande sucesso, o o astro revelou os desafios de John Wick 4.

Em aparição na CCXP 2022, o astro comentou sobre o quarto filme da saga, bem como deu poucos detalhes da história.

O ator comentou que o longa-metragem foi o mais difícil que ele já fez, justamente por conta da ação massiva que será mostrada em tela (via ComicBook).

“John Wick 4 é o filme mais difícil que já fiz. Em termos de ação, é o filme mais difícil que já fiz”, disse ele.

No novo filme, Wick estará enfrentando mais uma vez a Alta Cúpula, e pretende tentar colocar um fim no seu adversário mais perigoso.

Keanu Reeves como John Wick

Novo filme promete elevar a luta de John Wick

O novo filme de John Wick pretende elevar a luta contra a Alta Cúpula para um nível global, algo jamais visto na franquia de ação.

Reeves comentou que há muito o que esperar do filme, com cenas de ação em alguns países, como na França, uma das locações no período de filmagens.

“A mesa é este mundo acima do mundo, e as pessoas, os assassinos, sob a mesa são tão ilimitadas quanto os grãos de areia na praia”, disse ele.

“Então há muitas pessoas vindo atrás de John Wick. Mas, na verdade, para os filmes de John Wick, é apenas a invenção da cena, certo? Como você pode fazer essas cenas?”, concluiu o astro.

John Wick 4 estreia em 24 de março de 2023.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.