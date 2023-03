Laurence Fishburne confirma seu retorno ao MCU

Laurence Fishburne vai retornar ao MCU como Bill Foster/Golias na 2ª temporada da série What If…?. O ator interpretou o personagem em Homem-Formiga e a Vespa.

“Bill Foster aparece em What If…?”, confirma o ator em entrevista via Brandon Pope TV.

Quando questionado se ele já gravou a dublagem para a série, Fishburne respondeu: “Sim, sim, Bill Foster aparece em What If…? como Golias, na verdade. Será bem legal”, finalizou.

Laurence Fishburne esqueceu que faz parte do MCU. Em entrevista recente, o ator reconheceu seu amor por super-heróis, mas que não se lembrava que já teve papel em um filme da Marvel. “Eu sou um cara do MCU”, disse Fishburne. “Eu amo o Universo Cinematográfico Marvel. E por mais que eu adoraria estar nele, estou feliz sendo um fã e esperando o que quer que esteja por vir.”

O segundo ano de What If…?

Parece que os fãs terão de esperar bem mais que o esperado para ver os novos episódios de What If…?. A segunda temporada da série animada da Marvel pode ter sido adiada.

Conforme o insider KC Walsh, que costuma trazer informações sobre os lançamentos da Marvel, esse segundo ano do seriado só estreará no primeiro trimestre de 2024.

Previamente, havia sido divulgado que a segunda temporada de What If…? chegaria no começo de 2023. Vale apontar que isso é apenas um rumor.

Primeira série animada Disney+, What If…? se baseia na ideia de uma série clássica de quadrinhos da Marvel. As histórias são baseadas na pergunta “E Se?”. Por exemplo, e se a Agente Carter tomasse o soro do Super Soldado no lugar de Steve Rogers?+.

