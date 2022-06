Lightyear tem mais cenas pós-créditos do que você imagina

Depois que os filmes da Marvel começaram a inserir cenas pós-créditos em todas as suas produções, passamos a esperar isso de qualquer longa-metragem de franquia nos cinemas. Lightyear não é exceção.

O novo filme da Pixar, estrelado por Chris Evans como Buzz, no entanto não tem apenas uma cena pós-créditos e sim três.

Duas delas são cômicas, piadinhas baseadas em elementos introduzidos ao longo da projeção, mas a terceira indica que há mais por vir nesse universo expandido de Toy Story.

As cenas dos meios dos créditos

A primeira cena, exibida em meio aos créditos finais, começa com o Comandante Burnside (Isiah Whitlock Jr.) em seu escritório. Pela janela, vemos o escudo de laser, que ele estabeleceu sobre a cidade no início do filme.

Um dos insetos nativos do planeta voa e atinge o escudo, fazendo Burnside rir e comentar sobre a eficácia de sua ideia de cercar a cidade com o dispositivo de proteção.

Trata-se de um retorno divertido para um conceito introduzido no início do filme.

Já a segunda cena gira em torno do robô que originalmente fazia parte da equipe de Izzy (Keke Palmer).

No início do filme, vemos esse robô tentando dar instruções a Buzz e aos outros humanos sobre o melhor caminho a seguir para ajudá-los em sua jornada.

No entanto, esse robô continua se distraindo, oferecendo rotas alternativas ao longo do caminho. Como vemos na cena pós-créditos, o personagem permaneceu em seu lugar durante toda a aventura e só agora completou o que queria dizer.

Todo mundo já se foi há muito tempo, então o robô está sozinho.

A cena do fim dos créditos

A cena final pós-créditos é última coisa que o público vê na aventura de Buzz Lightyear. Essa indica uma continuação, ao mostrar que Zurg (Josh Brolin) ainda está vivo.

A última vez que o vimos, Zurg teve um último esforço para garantir o combustível do hiperespaço para que ele pudesse viajar de volta no tempo e levar sua equipe de volta ao que ele acha que é sua “casa”.

Zurg ataca a nave de Buzz para garantir o combustível, mas Buzz escapa das garras do vilão, atirando o combustível para fora de sua posição, fazendo com que ele exploda perto de Zurg.

Esse, contudo, não foi o fim do antagonista.

Como revela a cena pós-pós-créditos, Zurg permanece flutuando no espaço e, pouco antes de cortar para o preto, Zurg liga novamente, deixando o público saber que ele ainda está vivo.

Agora que Buzz e sua equipe são patrulheiros espaciais oficiais, é possível que eles encontrem Zurg novamente, caso a Pixar faça uma continuação.

Lightyear já está em exibição nos cinemas.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.