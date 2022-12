Matilda: Quais são os poderes da protagonista do musical da Netflix

Matilda: O Musical chegou à Netflix e tem conquistado fãs em todo o mundo. No filme, a protagonista conta com poderes, vamos ver quais são eles.

A criança prodígio é talentosa em mais de uma maneira. Ela consome conhecimento através da leitura enquanto devora vários livros em uma única semana.

Além disso, Matilda tem uma imaginação diversa e vívida e cria histórias e cenários distintos. O desgosto e a apatia de seus pais em relação a ela desviaram a atenção de Matilda para os livros e a leitura. No entanto, Matilda possui poderes além de sua inteligência maravilhosa.

Tanto em Matilda: O Musical, quanto na história original, ela pode mover um copo e escrever em um quadro-negro sem mover seu corpo físico. Ela pode fazer isso por causa de seus poderes de telecinese.

Os poderes envolvem mover coisas com o poder da mente. Matilda percebe que o auge de seus poderes é quando ela sente explosões repentinas de emoções.

Da raiva de seus pais indiferentes à simpatia por seus colegas inocentes, ela pode fazer uso máximo de seus poderes quando se sente no auge das emoções. Isso é o que acende uma faísca nela para falar e lutar pelo que é certo.

Além disso, o filme musical mostra que ela também possui poderes psíquicos. Isso inclui telepatia e psicometria. Esses poderes podem tornar uma pessoa consciente dos sentimentos e pensamentos de outra pessoa, tocando-a ou apenas estando perto dela.

Alisha Weir como Matilda no filme da Netflix

Filme será estrelado por Emma Thompson

“Matilda: O Musical é um conto musical inspirador de uma garota extraordinária que descobre seu superpoder e convoca a coragem notável, contra todas as probabilidades, para ajudar os outros a mudar suas histórias, enquanto também assume o controle de seu próprio destino”, diz a sinopse.

“Defendendo o que é certo, ela obteve resultados milagrosos. A história é baseada no romance de 1988 de Dahl com o mesmo nome”, continua a sinopse do filme.

A história do novo filme se passa na Inglaterra, e a vida de Matilda vira de cabeça para baixo, quando ela conhece a Sra. Agatha Trunchbull em sua nova escola.

Emma Thompson é a principal estrela de Matilda: O Musical, vivendo a imponente Agatha Trunchbull, autoritária diretora da escola Crunchem. A atriz é conhecida por Cruella e Johnny English 3.0.

Já Matilda Wormwood é vivida por Alisha Weir, de 13 anos, que estrelou o suspense Don’t Leave Home, filme lançado em 2020.

Por sua vez, a professora Honey, de Matilda, é interpretada por Lashana Lynch. A atriz da Marvel estrelou Capitã Marvel, A Mulher Rei e voltará em The Marvels.

A direção fica por conta de Matthew Warchus, diretor de Orgulho e Esperança, com o roteiro escrito por Dennis Kelly, da série Utopia.

Matilda: O Musical já está disponível na Netflix.

