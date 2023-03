Mistério em Paris: Continuação com Adam Sandler e Jennifer Aniston chega à Netflix

Protagonizado por Adam Sandler e Jennifer Aniston, Mistério no Mediterrâneo estreou na Netflix em 2019, tornando-se uma das comédias mais populares da plataforma. Mais de 3 anos após o longa original, a continuação Mistério em Paris finalmente chega ao streaming – com mais um caso misterioso para o casal Nick e Audrey.

Mistério em Paris (Murder Mystery 2, no título original) tem direção de Jeremy Garelick (Plano B). O primeiro filme, por sua vez, foi dirigido por Kyle Newacheck (O Que Fazemos nas Sombras).

Ambos os filmes têm roteiro de James Vanderbilt (Zodíaco). As filmagens de Mistério em Paris foram realizadas no Havaí e na França.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de Mistério em Paris na Netflix; confira!

De que fala a trama de Mistério em Paris?

A trama de Mistério em Paris é ambientada logo após os eventos de Mistério no Mediterrâneo. Ou seja: vale a pena assistir ao longa original antes de conferir a sequência.

“Depois de abrir uma agência de investigação, Nick e Audrey Spitz finalmente conseguem um caso importante: um amigo bilionário é sequestrado no dia de seu casamento”, diz a sinopse oficial de Mistério em Paris na Netflix.

Quatro anos após os eventos do primeiro filme, Nick e Audrey Spitz fundam uma agência de investigação e passam a trabalhar como detetives em tempo integral.

O casal é convidado para o casamento do amigo Marajá em uma ilha particular – e chegando lá, se vê no centro de um novo mistério.

Após o noivo ser sequestrado, todos se tornam suspeitos, desde aos convidados glamourosos até a família do Marajá, incluindo também a própria noiva.

A partir daí, Audrey e Nick começam uma intensa investigação que os leva às suntuosas praias do Caribe e às misteriosas ruelas de Paris.

Elenco de Mistério em Paris é liderado por Adam Sandler e Jennifer Aniston

Como você já sabe, o elenco de Mistério em Paris é liderado por Adam Sandler e Jennifer Aniston como os protagonistas Nick e Audrey Spitz.

Sander é mais conhecido por performances em filmes de comédia como O Paizão e Gente Grande. Aniston, por sua vez, é a eterna Rachel da sitcom Friends.

Mark Strong, de Shazam 2: Fúria dos Deuses, interpreta um mercenário do serviço secreto britânico.

Adeel Akhtar, de Enola Holmes 2 e Sweet Tooth, interpreta o Marajá cujo sequestro inicia a nova trama.

O elenco de Mistério em Paris conta também com Mélanie Laurent (Bastardos Inglórios), Jodie Turner-Smith (O Demônio de Neon), Enrique Arce (Knightfall), Tony Goldwyn (Ghost: Do Outro Lado da Vida), Annie Mumolo (Duas Tias Loucas de Férias) e Wilmer Valderrama (Encanto).

Data de estreia de Mistério em Paris – Confira o trailer do longa!

Mistério em Paris, com Adam Sandler e Jennifer Aniston, estreia na Netflix nesta sexta-feira (31 de março de 2023).

Confira abaixo o trailer oficial do novo longa de comédia e mistério!

