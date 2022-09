Não! Não Olhe!: A terrível verdade por trás dos gritos do OVNI

Alerta de spoiler

Não! Não olhe!, novo filme do celebrado diretor Jordan Peele, está prestes a ser lançado em mídia digital e física nos Estados Unidos. Em um dos novos extras do filme, divulgados ao Screen Rant, Peele revelou um de seus detalhes favoritos no filme.

O longa conta a história de dois irmãos (interpretados por Daniel Kaluuya e Keke Palmer) tentam provar a existência de extraterrestres em seu rancho. Mas aprofundado na mensagem do filme, está o desejo de atenção, fama e fortuna, que estão presentes na sociedade hoje em dia.

O diretor revelou em um vídeo extra que será lançado junto com a mídia do filme, que seu som favorito é o dos gritos da pessoas dentro do curioso monstro gigante que se parece com um OVNI. Peele aponta o quão perturbador saber que mesmo depois de ser engolido pelo monstro, você ainda está vivo e passando por uma morte lenta e dolorosa.

No mesmo vídeo extra o coordenador de efeitos especiais do filme, Scott R. Fisher, revela que seu momento favorito do filme foi a chuva de sangue cobrindo a casa dos protagonistas. Fisher ressalta como, naquele momento, é inegável que se trata de um filme de terror, mesmo se distanciando do gênero em vários momentos da trama.

Não! Não Olhe! terá continuação? Diretor responde

Mesmo Não! Não Olhe!, o novo filme de Jordan Peele, funcionando bem como um filme solo, em uma resposta ao The New York Times o diretor pode ter deixado a entender que uma sequência é possível.

A questão surgiu quando alguns fãs atentos repararam na presença de um personagem nos créditos que não aparece no filme. O nome dele seria Nobody interpretado por Michael Bush. Isso gerou teorias e especulações dos fãs.

Quando questionado sobre o personagem em uma entrevista ao The New York Times, Peele respondeu:

“A história desse personagem ainda será contada, eu posso dizer isso. O que é uma forma frustrante de dizer que estou feliz que as pessoas estão prestando atenção. Eu acho que eles terão mais respostas para algumas dessas coisas no futuro.“

Esse apontamento de Jordan pode indicar uma sequência para Não! Não olhe! pode estar por acontecer no futuro. E mesmo que o filme possa ser interpretado como uma história fechada, existem algumas indicações de que pode ser mais aberta do que parece.

No Brasil, Não! Não olhe! está nos cinemas sem previsão para chegar aos serviços de streaming ou de aluguel digital.

Sobre o autor Gabriel Soldeira