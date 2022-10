Não! Não Olhe! terá versão estendida? Jordan Peele responde

Jordan Peele, o aclamado diretor responsável pelo espetacular Não! Não olhe!, comentou sobre os rumores de uma possível versão estendida do filme do horror de ficção científica.

Quando questionado se uma versão mais longa de Não! Não olhe! com cenas extras pode ser lançada em algum momento, o diretor respondeu à Collider: “Eu não posso confirmar ou negar nada nesse sentido”.

O diretor também deu a entender que tem “esperança” que o público possa ver mais daquele mundo do que foi mostrado nos cinemas:

“Temos tidos muitos comentários de pessoas meio que achando coisas no trailer que não estão no filme. E posso dizer que eu acho que as pessoas verão mais no futuro. Isso é meio que tudo que posso dizer. Tenho esperança.”

Na mesma entrevista, Hoyte van Hoytema, o diretor de fotografia do filme, indicou que estaria disposto a trabalhar novamente com Peele, usando o mesmo tipo de câmeras que foram usadas em Não! Não olhe! em um projeto futuro.

Ainda não sabemos que projeto seria esse, mas Jordan Peele já fez brincou sobre uma possível sequência do filme, então pode ser que sejamos abduzidos novamente para o curioso mundo de Não! Não olhe.

Não! Não Olhe! terá continuação? Diretor responde

Mesmo Não! Não Olhe!, o novo filme de Jordan Peele, funcionando bem como um filme solo, em uma resposta ao The New York Times o diretor pode ter deixado a entender que uma sequência é possível.

A questão surgiu quando alguns fãs atentos repararam na presença de um personagem nos créditos que não aparece no filme. O nome dele seria Nobody interpretado por Michael Bush. Isso gerou teorias e especulações dos fãs.

Quando questionado sobre o personagem em uma entrevista ao The New York Times, Peele respondeu:

“A história desse personagem ainda será contada, eu posso dizer isso. O que é uma forma frustrante de dizer que estou feliz que as pessoas estão prestando atenção. Eu acho que eles terão mais respostas para algumas dessas coisas no futuro.“

Esse apontamento de Jordan pode indicar uma sequência para Não! Não olhe! pode estar por acontecer no futuro. E mesmo que o filme possa ser interpretado como uma história fechada, existem algumas indicações de que pode ser mais aberta do que parece.

No Brasil, Não! Não olhe! está disponível para aluguel digital na Amazon Prime Video.

