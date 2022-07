Novo filme do diretor de Fragmentado é revelado

O escritor Paul Tremblay confirma que Knock At The Cabin, de M. Night Shyamalan, é uma adaptação do livro de terror O Chalé no Fim do Mundo, de sua autoria. Após as críticas de Vidro, e depois de sua mais recente ficção científica, o projeto é uma abordagem de invasão domiciliar do famoso diretor.

O livro de 2018, recebeu inúmeros elogios do escritor Stephen King. Na trama do livro, a menina Wen, de sete anos, está de férias com seus pais, Eric e Andrew, em um chalé isolado perto de um tranquilo lago em New Hampshire quando um grupo de invasores afetam a rotina do local.

O novo filme de Shyamalan ser uma adaptação era mantido sob sigilo, em recente entrevista ao CNBC, Paul Tremblay esclareceu a situação:

“Sinceramente, passei uma parte da minha primavera de 2022 reprimindo rumores da internet e apagando incêndios no Twitter conectando o livro e o filme. Chegou a um ponto no início de junho em que isso se tornou impossível, no entanto, com todas as informações disponíveis, incluindo a página do IMDb. Eu tenho feito minha parte para respeitar os desejos de marketing de filmes e certamente não sonharia em estragar nada. Como a maioria das adaptações, haverá mudanças na história e diferenças em relação ao livro, então meus leitores ainda ficarão surpresos com o filme.” (via SreenRant)

Novo suspense de M. Night Shyamalan

O novo filme de popular diretor tem como promessa de uma homenagem aos filmes suspense dos anos 90, já que Shyamalan, já havia mostrado as lentes dos anos 90, usadas ao longo do filme. O diretor também discutiu abertamente suas experiências intensas nos bastidores, revelando que precisou fazer uma pausa nas filmagens devido às performances emocionais dos atores.

Embora ele não tenha compartilhado quem evocou essa reação, o elenco conta com Dave Bautista, Nikki Amuka-Bird, Jonathan Groff, Ben Aldridge e Rupert Grint.

O público pode esperar ver Knock At The Cabin nos cinemas em 3 de fevereiro de 2023.

