O Diário de Noel: Explicamos o emocionante final do filme natalino da Netflix

A Netflix não brinca em serviço quando o assunto é Natal. A plataforma de streaming já lançou diversas produções temáticas das festas. A mais recente estreia do serviço é O Diário de Noel, que traz Justin Hartley, de This Is Us no elenco. Vamos mergulhar no final do filme.

“Ao voltar para casa no Natal para resolver uma herança, o autor best-seller Jake Turner (Justin Hartley) encontra um diário que pode guardar segredos seus e de Rachel (Barrett Doss), uma jovem com uma missão misteriosa. Juntos, eles embarcam em uma jornada para confrontar o passado e descobrir um futuro surpreendente”, diz a sinopse oficial.

A obra conta com Justin Hartley (This Is Us) e Barrett Doss (Station 19) nos papéis principais. Esses dois têm muitos problemas para resolver e se relacionar – e sabendo como esses filmes vão, eles provavelmente encontrarão o amor ao longo do caminho.

Na trama, acompanhamos Jake Turner, um romancista best-seller que é extraordinariamente bonito, como é comentado várias vezes ao longo do filme.

Quando Jake descobre que de repente se tornou o executor dos bens de sua falecida mãe, ele é forçado a voltar para sua cidade natal, resolver os assuntos dela e reconciliar seus próprios problemas (se puder).

Ele não é a única pessoa rondando a casa de sua mãe, no entanto. Uma mulher misteriosa, Rachel Campbell (Barrett Doss), aparece dizendo que seus papéis de adoção a levaram a este endereço – e que sua mãe trabalhava naquela casa como babá.

Vamos, agora, ver o que acontece no fim do filme.

O Diário de Noel está disponível na Netflix

Em busca do passado

O diário que está no título do filme é o diário da mãe de Rachel (Barrett Doss) e explica como ela a colocou para adoção.

Os pais de sua mãe eram contra ela criar a filha, então ela teve que tomar uma decisão difícil. Rachel nunca conheceu sua mãe, então agora ela precisava encontrar essa peça que faltava antes de se casar.

Nesta jornada, a improvável dupla tenta descobrir mais sobre a história de Rachel, enquanto vão perguntar aos vizinhos sobre o que aconteceu tantos anos atrás.

Ao longo do caminho, ela ajuda Jacob a se reconciliar com seu próprio pai, ao encontrar seu pai biológico.

O que aconteceu com a mãe de Rachel?

No final do filme, Jacob e Rachel passam uma noite romântica juntos e ela basicamente trai o noivo. Na manhã seguinte, ela escreve uma carta para ele explicando seus sentimentos e como seu noivo a ama e ela não pode deixá-lo.

Naturalmente, Jacob está com o coração partido e não aceita isso como resposta. Jacob então vai até o hospital onde Noel (a mãe biológica de Rachel) está e conta a ela sobre a morte de sua mãe e sobre sua filha Rachel.

Enquanto Rachel está na casa dos pais, Jacob e seu noivo continuam ligando, mas ela não atende porque está confusa. Jacob vai até a casa dela e implora que ela o aceite de volta.

Eles têm uma conversa emocionada e Rachel diz a ele que não o ama pelo telefone enquanto o encara da janela.

Jacob então vai para casa logo depois e encontra cartas que sua falecida mãe escreveu para ele, mas nunca enviou, que é realmente o melhor presente que ele poderia receber no Natal.

Pouco antes de sair da casa de sua mãe, ele vê Rachel parada sob o poste como quando se conheceram.

