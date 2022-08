O filme de ação com vampiros que todo mundo está vendo na Netflix

Com Jamie Foxx, Dupla Jornada está tendo sucesso na Netflix. A produção é a nova parceria do ator com a gigante do streaming.

No momento, Dupla Jornada está em primeiro lugar no Top 10 de filmes da Netflix, superando várias outras grandes produções.

Continua depois da publicidade

É um ótimo resultado, mas teremos que aguardar para saber por quanto tempo o longa-metragem mantém o sucesso.

Leia abaixo a sinopse de Dupla Jornada, com Jamie Foxx.

“Um caçador de vampiros tem uma semana para conseguir dinheiro para pagar as despesas da filha. E ele vai lutar com unhas e dentes para garantir o sustento da família.”

Filme com grande ator

Jamie Foxx vem de algumas parcerias com a Netflix. Ele esteve em Power e Meu Pai e Outros Vexames, por exemplo.

Além disso, o ator reprisou o papel de Electro em Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa (Homem-Aranha 3), grande sucesso de bilheteria da Marvel.

Apesar de aparecer em muitos blockbusters, o ator também teve papéis elogiados em dramas aclamados pela crítica.

Jamie Foxx conquistou o Oscar de Melhor Ator por seu trabalho em Ray, e também estrelou Django Livre, de Quentin Tarantino.

Com Jamie Foxx, Dupla Jornada está agora disponível na Netflix.

Sobre o autor Victor Carvalho Membro do Observatório do Cinema desde 2018, gosto tanto de escrever sobre as coisas que assisto quanto de assisti-las. Nas horas vagas, também encontro algum tempo para ler DC e Marvel, ser terrível nos games e de sofrer torcendo para o Botafogo.