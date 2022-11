O melhor filme do Batman não é o que você imagina

O Batman ganhou inúmeros filmes ao longo dos anos e geralmente os fãs escolhem O Cavaleiro das Trevas como o melhor longa-metragem do herói, mas há outro filme que captura perfeitamente a essência do Cavaleiro das Trevas.

O Cavaleiro das Trevas foi trazido à vida na tela por muitos artistas importantes ao longo de sua existência, cada um com interpretação única do personagem lendário.

Mas para muitos, o Batman essencial é Kevin Conroy. O dublador, que faleceu recentemente, interpretou o herói da DC por três décadas em várias iterações animadas e games.

À luz do falecimento recente e devastador de Conroy, o impacto de seu tempo histórico como Batman nos corações e mentes dos fãs tornou-se mais claro do que nunca. Mas, apesar de todos os seus momentos icônicos como a voz por trás do herói, uma conquista se destaca: seu papel no que é o melhor filme do Batman já feito, Batman: A Máscara do Fantasma.

Lançado em 1993, o filme mostra a chegada de um misterioso novo vilão em Gotham. Esse vilão, o titular Fantasma, começa a assassinar chefes da máfia em toda a cidade, deixando o Morcego culpado pelos assassinatos dos vigilantes.

Batman se propõe a desvendar o mistério de quem está por trás da máscara do Fantasma, enquanto o alter ego Bruce Wayne luta com o retorno de um amor perdido.

Embora existam muitos outros filmes com o Batman e talvez funcionem melhor como obras completas ou tenham deixado marcas mais definidas na consciência cinematográfica, A Máscara do Fantasma é a melhor representação do personagem.

Batman: A Máscara do Fantasma captura a dicotomia entre Bruce Wayne e sua contraparte melhor do que qualquer outra adaptação cinematográfica.

A dicotomia entre a performance perpétua como um playboy politizado e alegre e o homem profundamente ferido, desesperado por vingança e felicidade em igual medida, nunca está em exibição melhor do que no filme animado de Bruce Timm.

Em um momento de atuação magistral de Conroy, Bruce chora no túmulo de sua mãe e de seu pai, em total turbulência ao perceber que sua recém-descoberta felicidade romântica pode significar que sua busca por justiça não precisa continuar.

A profunda humanidade e romantismo exibidos nos flashbacks entre Bruce e seu amor prestes a se perder, Andrea, é uma faceta do personagem frequentemente sacrificada por outras adaptações para a tela grande.

Mais próximo dos quadrinhos

Batman: A Máscara do Fantasma também permite ao herói a oportunidade de ser o que sempre foi nos quadrinhos, o maior detetive do mundo.

É a inteligência de Batman que o torna um super-herói. As maravilhas tecnológicas e a aptidão para as artes marciais, que tendem a ser o foco central de outras versões cinematográficas do personagem sempre foram ferramentas que servem à mente misteriosa de Bruce Wayne e não o contrário.

Mais do que uma história de origem ou uma simples batalha entre o bem e o mal, Batman: A Máscara do Fantasma é o que todas as melhores histórias em quadrinhos do Batman são: um mistério de assassinato policial, completo com uma reviravolta chocante.

Batman: A Máscara do Fantasma está disponível no HBO Max.

