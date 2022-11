O Milagre: As diferenças entre o livro e o filme da Netflix

Protagonizado por Florence Pugh, O Milagre se tornou um grande sucesso na Netflix. Mais de uma semana após a estreia, o filme permanece no Top 10 do streaming. Um dos maiores trunfos do longa é a maneira como O Milagre adapta sua história original, incluída em um best-seller do The New York Times. Sendo assim, quais são as maiores diferenças entre o livro e o filme?

“Em 1862, uma enfermeira inglesa assombrada por seu passado vai até um remoto vilarejo irlandês para investigar o jejum supostamente milagroso de uma jovem”, afirma a sinopse oficial de O Milagre.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, o longa também ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, O Milagre tem 84% de aprovação.

Revelamos abaixo as principais diferenças entre O Milagre da Netflix e o livro que inspira o filme; confira.

O Milagre é bem diferente de sua inspiração original

Diferentemente do que os assinantes da Netflix imaginam, O Milagre não é inspirado em eventos reais. Na verdade, o filme de Sebastián Lelio é baseado no aclamado livro homônimo (The Wonder), escrito por Emma Donoghue.

Lançada em 2016, a obra entrou para a lista de best-sellers do The New York Times e recebeu grandes elogios de Stephen King.

“É uma excelente trama histórica, que faz uma ótima análise dos danos causados por percepções religiosas e superstições”, comentou o escritor.

Emma Donoghue também co-roteirizou a adaptação de O Milagre, em parceria com Sebastián Lelio e Alice Birch. Em uma entrevista recente, a escritora falou sobre as diferenças entre o filme e o livro.

“O roteiro do filme não poderia ser tão prolixo quanto a trama do livro – que é literalmente sobre uma pessoa cujo trabalho é tomar notas. Ela (a protagonista Lib) escreve coisas, e ela lê coisas. Ela também tem um constante monólogo interno, e eu não queria que o filme se desenvolvesse da mesma forma”, explicou a autora.

O Milagre é, basicamente, um suspense psicológico. O filme é bem diferente do livro de Emma Donoghue, que dá um foco bem maior para elementos religiosos e teológicos.

A ambientação de O Milagre também muda do livro para o filme. Na obra original, a protagonista Lib é muito sincera sobre o descontentamento com os “entediantes” cenários do interior irlandês.

No filme da Netflix, por outro lado, os cenários são bem mais impressionantes. A mudança aconteceu a pedido do diretor Sebastián Lelio.

“O ambiente do livro não seria atrativo para os espectadores. Por isso, o Sebastian escolheu as montanhas dos arredores de Dublin e os morros de Wicklow. O visual é muito diferente do cenário dos livro, e funciona perfeitamente”, comentou Emma Donoghue.

Finalmente, o romance entre Lib e Will ocorre de maneira bem mais rápida no filme da Netflix. No livro O Milagre, a relação dos personagens “se desdobra por páginas e páginas”.

O Milagre está disponível na Netflix.

