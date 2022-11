O Milagre é inspirado em história real? A verdade sobre o hit da Netflix

No Top 10 da Netflix, O Milagre traz uma das melhores performances da carreira de Florence Pugh – a nova Viúva Negra do MCU. Com uma trama misteriosa, surpreendente e repleta de reviravoltas, o longa não demorou a conquistar o público brasileiro. Por isso, os espectadores querem saber: o filme é inspirado em uma história real?

“Em 1862, uma enfermeira inglesa assombrada por seu passado vai até um remoto vilarejo irlandês para investigar o jejum supostamente milagroso de uma jovem”, afirma a sinopse oficial de O Milagre.

Além de conquistar os assinantes da Netflix, o longa também ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, O Milagre tem 84% de aprovação.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações por trás de O Milagre na Netflix; confira.

Trama de O Milagre é baseada em eventos reais?

A resposta mais simples é não. A trama de O Milagre não é inspirada em eventos reais. A história de Anna e Lib é completamente fictícia.

Na verdade, o filme de Sebastian Lelio é baseado no aclamado livro homônimo (The Wonder), escrito por Emma Donoghue.

Lançada em 2016, a obra entrou para a lista de best-sellers do The New York Times e recebeu grandes elogios de Stephen King.

“É uma excelente trama histórica, que faz uma ótima análise dos danos causados por percepções religiosas e superstições”, comentou o escritor.

Embora a trama de O Milagre seja completamente fictícia, o tema do longa encontra grandes inspirações na vida real.

Até o século XIX, inúmeras pessoas ficaram famosas por “jejuns milagrosos”. Assim como a Anna de O Milagre, essas pessoas atraíam a atenção de curiosos e visitantes devotos. Algumas foram expostas como golpistas, e outras, são vistas até hoje com uma boa dose de misticismo.

Na maioria das vezes, essas afirmativas mágicas eram feitas por garotas adolescentes. Em certos casos, elas chegavam a morrer de fome.

Em seu site, a escritora Emma Donoghue falou mais sobre as inspirações de O Milagre e os motivos que levaram à produção do livro.

“Fiquei instantaneamente intrigada por esses casos, que pareciam refletir os conceitos medievais de penitência e a anorexia moderna. Eles dizem muito sobre o que significa ser uma garota no mundo ocidental”, afirmou a autora.

Mas não se engane: nem o livro de Donaghue nem o filme de Sebastian Lelio têm o objetivo de investigar a veracidade dessas afirmações ou descobrir a ciência por trás dos jejuns permanentes.

O filme, por outro lado, é uma ótima exploração das concepções que levavam ao fervor religioso das garotas.

Além disso, o desfecho de O Milagre revela a verdadeira raiz do jejum da protagonista Anna, em uma reviravolta de tirar o fôlego.

O Milagre, com Florence Pugh no papel principal, está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.