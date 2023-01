O Pálido Olho Azul é baseado em história real?

Protagonizado por Christian Bale (Cavaleiro das Trevas), O Pálido Olho Azul está fazendo o maior sucesso na Netflix. Logo após estrear na plataforma, o longa passou a figurar em posições privilegiadas no Top 10 do streaming. Quem já conferiu a trama quer saber: o filme de suspense é baseado em uma história real?

“Um detetive aposentado recruta um cadete chamado Edgar Allan Poe para ajudar a investigar um terrível assassinato na Academia Militar dos EUA”, afirma a sinopse oficial de O Pálido Olho Azul.

O Pálido Olho Azul é tem direito e direção de Scott Cooper, de filmes como Espíritos Obscuros e Aliança do Crime. A trama é baseada no livro homônimo, lançado em 2003 por Louis Bayard.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações de O Pálido Olho Azul, de acordo com a Netflix.

Tudo sobre as inspirações de O Pálido Olho Azul na Netflix

Recém-chegado ao catálogo brasileiro da Netflix, O Pálido Olho Azul não demorou a estrear no Top 10 do streaming.

Atualmente, o filme de Christian Bale assume o primeiro lugar, à frente de hits como Jumanji: A Próxima Fase e Colombiana: Em Busca de Vingança.

Sendo assim, será que a trama de O Pálido Olho Azul é baseada em uma história real? Segundo a Netflix, a resposta é mais complexa do que parece.

A plataforma afirma que a trama do filme de suspense é completamente fictícia, baseada no livro “The Pale Blue Eye”, escrito pelo autor Louis Bayard em 2003.

Por outro lado, o escritor utiliza uma história real como pano de fundo para desenvolver a trama de O Pálido Olho Azul.

O livro é ambientado durante os breves 6 meses que o jovem poeta Edgar Allan Poe passou na Academia West Points, antes de ser expulso por negligência do dever.

“Esses registros só existem nos relatórios da corte marcial! Por isso, tivemos que preencher as lacunas”, comentou Bayard em um papo com a Netflix.

Antes de se tornar um dos expoentes mais famosos da literatura gótica, Poe tentou (por um breve período) a carreira militar.

Quando tinha cerca de 21 anos, em 1830, Edgar Allan Poe se matriculou na Academia West Point, não demorando a perceber que a vida militar não era para ele.

“A perspectiva poética e romântica do Poe não combinou muito bem com o estilo da West Point. Mas enquanto ele estava lá, participou de treinamentos militares e aulas. O que ele não tinha era tempo para escrever”, afirmou o ator Harry Melling, intérprete do poeta em O Pálido Olho Azul.

Os assassinatos dos cadetes na trama de O Pálido Olho Azul, por outro lado, são completamente fictícios.

O Pálido Olho Azul está disponível no catálogo brasileiro da Netflix.

