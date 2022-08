O Predador: A Caçada: Críticos estão dizendo a mesma coisa sobre o filme

Já disponível no catálogo brasileiro da Star+, O Predador: A Caçada tem tudo para conquistar a audiência nacional. O filme é uma espécie de prólogo para a história do Predador – um dos monstros mais icônicos do cinema de terror. Mas afinal: o que a crítica especializada achou do filme?

“O Predador: A Caçada é a história não contada de uma jovem guerreira altamente qualificada, desesperada para proteger seu povo do perigo iminente. Ela persegue, e finalmente confronta sua presa – um predador alienígena altamente evoluído com um arsenal tecnologicamente avançado”, afirma a sinopse do thriller.

Dirigido por Dan Trachtenberg (The Boys), o longa é protagonizado por Amber Midthunder (Legião). Dane DiLiegro (American Horror Stories) e Michelle Thrush (Blackstone) também estão no elenco.

Mostramos abaixo tudo que os críticos estão dizendo sobre O Predador: A Caçada; confira.

O Predador: A Caçada ganhou o coração da crítica

De acordo com a imprensa especializada, O Predador: A Caçada é um filme excelente. No Rotten Tomatoes, o filme garantiu a impressionante marca de 94% de aprovação.

Segundo vários críticos, A Caçada é o melhor filme da franquia Predador desde o longa original, lançado em 1987.

Na perspectiva dos críticos, o grande trunfo de A Caçada é sua simplicidade, comparada à do filme original.

“O aspecto mais importante de O Predador: A Caçada, é a maneira habilidosa como as cenas de ação são construídas”, analisou a crítica do site Bloody Disgusting.

A revista Empire concorda: A Caçada é um filme essencial para os fãs de terror e os admiradores da franquia Predador.

“Sem dúvidas, é o melhor filme de Predador desde o original. A Caçada Prova, a despeito de todas as expectativas, que ainda existe vida nessa franquia”, comentou o jornalista James Dyer.

Além disso, a imprensa especializada teceu grandes elogios para a performance de Amber Midthunder, a intérprete da protagonista Naru.

Você, provavelmente, conhece a atriz por sua performance como Kerry na série Legião, da Marvel. Midthunder também está no mistério Roswell, New Mexico.

“Ancorado pela poderosa performance de Midthunder, o filme é criativo e inovador, representando um abandono consciente das histórias e clichês tão utilizados na franquia”, afirmou a análise do site The Jewish Chronicle.

Para o site IGN, Amber Midthunder é “a maior força” de O Predador: A Caçada. Muitos críticos também elogiaram o tom emocional do longa.

“A jornada de Naru oferece a A Caçada um semblante de coerência emocional que não faz parte dos outros filmes de Predador”, descreve o site da revista Variety.

O Predador: A Caçada, já está disponível na Star+. Clique aqui para assinar a plataforma, e veja abaixo o trailer do longa.

