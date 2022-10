O Telefone do Sr. Harrigan: Novo filme de terror da Netflix vai arrepiar os assinantes

Inaugurando a temporada de Halloween, a Netflix se prepara para lançar O Telefone do Sr. Harrigan – um filme de terror que tem tudo para arrepiar a audiência nacional da plataforma. Cheio de reviravoltas, o longa acompanha a história de um adolescente que, após a morte de um amigo idoso, passa a receber misteriosas mensagens do além.

O Telefone do Sr. Harrigan – Mr. Harrigan’s Phone, no título original – tem direção de John Lee Hancock, do filme Estrada Sem Lei. O roteiro também fica por conta do cineasta. Ryan Murphy, de Dahmer: Um Canibal Americano, é um dos produtores-executivos.

A trama do longa é inspirada em um conto homônimo, escrito por Stephen King e incluído na coletânea If It Bleeds.

Revelamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama, elenco e estreia de O Telefone do Sr. Harrigan na Netflix; confira.

Conheça a trama de O Telefone do Sr. Harrigan na Netflix

No centro da trama de O Telefone do Sr. Harrigan está uma relação de amizade que, aparentemente, supera até mesmo a morte.

“Um garoto e um bilionário têm em comum o gosto pelos livros e pelo primeiro iPhone. Mas, depois da morte do idoso, a misteriosa conexão deles se recusa a terminar.”, afirma a sinopse oficial de O Telefone do Sr. Harrigan na Netflix.

O longa acompanha a história de Craig, um adolescente que fica amigo do Sr. Harrigan, um idoso ricaço que o presenteia com um iPhone.

Quando o Sr. Harrigan morre, Craig começa a ligar para o número antigo e desabafar sobre os abusos que sofre na escola.

A insistência do garoto acaba invocando o espírito do Sr. Harrigan – que mesmo morto, faz de tudo para vingar o jovem amigo.

Elenco de O Telefone do Sr. Harrigan tem astros de It: A Coisa e Jogos Vorazes

O elenco de O Telefone do Sr. Harrigan é liderado por Jaeden Martell como o protagonista Craig.

Veterano nos filmes de terror, Martell interpreta Bill Denbrough em It: A Coisa. O ator também está no suspense Entre Facas e Segredos.

Donald Sutherland, de filmes como Jogos Vorazes e séries como The Undoing, vive o misterioso Sr. Harrigan.

Kirby Howell-Baptiste, sucesso na Netflix como a Morte em Sandman, vive a Srta. Hart.

O elenco de O Telefone do Sr. Harrigan é completado por Joe Tippett (Mare of Easttown) e Cyrus Arnold (Sam & Cat).

Data de estreia de O Telefone do Sr. Harrigan na Netflix

O Telefone do Sr. Harrigan estreia na Netflix nesta quarta-feira, 5 de setembro de 2022. O longa deve ser disponibilizado na plataforma às 4 da manhã.

Confira abaixo o trailer arrepiante de O Telefone do Sr. Harrigan.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.