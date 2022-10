O thriller misterioso que todo mundo está vendo na Netflix

Se você curte filmes de suspense, não deixe de conferir O Desconhecido – um thriller cheio de mistérios que está fazendo o maior sucesso na Netflix. Recém-chegado ao catálogo brasileiro da plataforma, o longa já supera alguns dos maiores sucessos do streaming, garantindo posições de destaque no Top 10.

O Desconhecido – The Stranger, no título original – é um filme australiano de suspense e drama dirigido por Thomas M. Wright (da série Top of the Lake).

Além de conquistar os assinantes da Netflix, O Desconhecido ganhou o coração da crítica especializada. No Rotten Tomatoes, o filme garantiu 95% de aprovação.

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre a trama sinistra e o elenco de O Desconhecido na Netflix; confira.

Conheça a história de O Desconhecido na Netflix

No centro da trama de O Desconhecido está a obsessão de um policial pela resolução de um misterioso caso de assassinato.

“Um policial disfarçado constrói uma conexão intensa com um suspeito de assassinato para ganhar a confiança dele e conseguir uma confissão”, afirma a sinopse oficial de O Desconhecido na Netflix.

O Desconhecido acompanha a história de Mark, um policial à paisana que desenvolve uma intensa e íntima relação com Henry – o suspeito de um terrível assassinato.

À medida que se aproxima de Henry, Mark passa a questionar os limites éticos de sua profissão. Será que “vale tudo” para conseguir uma confissão?

Sem abusar de cenas explícitas ou momentos de violência, o longa faz um ótimo trabalho ao construir um estado de tensão crescente, que culmina em um final surpreendente.

Vale lembrar que a trama de O Desconhecido é baseada no caso real de Daniel Morcombe – sequestrado e morto em 2013.

Elenco de O Desconhecido é liderado por ator de Star Wars

O elenco de O Desconhecido é liderado pelo ator australiano Joel Edgerton no papel do policial Mark.

Edgerton é famoso por interpretar Owen Lars (o pai adotivo de Luke Skywalker) nos filmes e séries da franquia Star Wars. Recentemente, o ator reprisou sua performance na série Obi-Wan Kenobi, do Disney+.

Sean Harris interpreta Henry Teague, o suspeito de assassinato com quem Mark desenvolve uma problemática relação.

O ator e roteirista britânico é conhecido por interpretar Solomon Lane na franquia Missão Impossível, o assassino Micheletto em The Borgias e Fifield em Prometheus.

Steve Mouzakis, de Prison Break, vive Paul, um detetive veterano que incentiva Mark a se aproximar de Henry.

O elenco de O Desconhecido é completado por Jada Alberts (Wentworth), Matthew Sunderland (Out of the Blue) e o músico Jeff Lang.

O Desconhecido está disponível na Netflix. Veja abaixo o trailer.

