Outro Oscar para Anthony Hopkins? A conexão entre Meu Pai e Um Filho

Já em cartaz nos cinemas brasileiros, Um Filho é do mesmo diretor de Meu Pai – drama que rendeu a Anthony Hopkins seu segundo Oscar. Com Hugh Jackman no papel principal, o longa também é ambientado no mesmo universo de Meu Pai. Mas afinal: o filme se passa antes ou depois dos eventos da trama original?

“A vida agitada de Peter fica ainda mais abalada quando sua ex-esposa conta a ele que seu filho adolescente, Nicholas, está profundamente perturbado. Ele logo tenta cuidar de Nicholas da mesma forma que gostaria que seu próprio pai cuidasse dele”, descreve a sinopse de Um Filho.

Continua depois da publicidade

Além de Anthony Hopkins (Thor) e Hugh Jackman (Wolverine), o elenco de Um Filho conta também com Laura Dern (Big Little Lies) e Vanessa Kirby (The Crown).

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a conexão entre Meu Pai e Um Filho nos cinemas brasileiros; confira!

História de Um Filho se passa antes ou depois de Meu Pai?

Tanto Meu Pai quanto Um Filho são projetos do cineasta francês Florian Zeller. Ambos os filmes são baseados nas peças do diretor.

Um Filho é inspirado em uma peça lançada em 2018 por Florian Zeller, cuja trama é ambientada antes dos eventos de Meu Pai.

Ou seja: Um Filho funciona como uma espécie de prólogo para Meu Pai – embora adote uma abordagem bem diferente em sua trama.

Meu Pai, é importante lembrar, chegou aos cinemas em 2020, ganhando o coração do público e da imprensa especializada.

Indicado a 6 categorias do Oscar, Meu Pai rendeu a Anthony Hopkins a segunda estatueta de sua prolífica carreira. O filme levou também o prêmio de Melhor Roteiro Adaptado.

“Um homem recusa toda ajuda de sua filha à medida que envelhece. Enquanto tenta entender suas circunstâncias, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura de sua realidade”, diz a sinopse oficial de Meu Pai.

No filme, Anthony Hopkins interpreta Anthony Miller. O elenco do longa é completado por Olivia Colman (A Favorita).

O foco de Um Filho, por sua vez, é bem diferente. Como indica a sinopse, o longa acompanha a trajetória de Peter, o filho de Anthony que é interpretado por Hugh Jackman.

Sendo assim, será que Anthony Hopkins levará seu terceiro Oscar por sua atuação em Um Filho? Provavelmente não!

Afinal de contas, o novo filme de Florian Zeller falhou em conquistar a crítica especializada, garantindo apenas 28% de aprovação no Rotten Tomatoes. A nível de comparação, Meu Pai tem 98% de aprovação na plataforma de críticas.

“Apesar do trabalho sólido e confiável de Laura Dern e Hugh Jackman, Um Filho é atolado em um melodrama agressivo e desconcertante”, diz o consenso do site sobre o longa.

Você já pode assistir Um Filho nos cinemas brasileiros.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.