Padre Johnny: A emocionante história real por trás do filme da Netflix

Você sabia que o drama polonês Padre Johnny, sucesso na Netflix, é baseado em uma inspiradora história real? Cheio de emoção e reviravoltas, o filme não demorou a conquistar os assinantes brasileiros da plataforma, figurando em posições de destaque no Top 10 do streaming.

“Condenado a prestar serviços comunitários, um ex-criminoso faz amizade com um padre que muda a vida dele”, diz a sinopse oficial de Padre Johnny na Netflix.

Os atores poloneses Dawid Ogrodnik (All Our Fears) e Piotr Trojan (25 Years of Innocence) protagonizam este drama emocionante.

Mostramos abaixo tudo que você precisa saber sobre a emocionante história real por trás da trama de Padre Johnny na Netflix; confira! (via ReadySteadyCut)

Conheça a tocante história real de Padre Johnny

Produzido na Polônia, o drama Padre Johnny chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 24 de março de 2023.

Dias depois, o longa apareceu no Top 10 do streaming. Até o fechamento desta matéria, Padre Johnny é o segundo filme mais assistido pelos brasileiros na Netflix, perdendo somente para o thriller indiano Roubo pelos Ares.

Como muitos fãs já desconfiavam, a trama de Padre Johnny é baseada em uma emocionante história real.

O protagonista do longa é inspirado em Jan Kaczkowski, nascido na cidade de Gdynia, na Polônia, em 19 de julho de 1977.

Na vida real, Jan também foi um padre da Igreja Católica. Desde a infância, ele sofreu com graves problemas de saúde, incluindo uma severa deficiência visual.

Em seu trabalho litúrgico, Jan costumava visitar muitas pessoas com câncer nos hospitais da região.

Ao presenciar a agonia dos pacientes, ele decidiu fundar um “hospital sobre rodas”, voltado principalmente para cuidados paliativos.

Eventualmente, com a ajuda de vários médicos e enfermeiras – além de um extraordinário sacrifício pessoal – Jan conseguiu criar seu próprio hospital, batizado de “The Puck Hospice”.

Inaugurada em 2009, a instituição foi dedicada ao Santo Padre Pio, um padre italiano conhecido por seus atos de caridade.

Durante sua carreira, o Padre Jan escreveu vários livros sobre sua trajetória. Nesses livros, o padre ensina os leitores a aproveitar a vida ao máximo e lidar com as doenças terminais.

Um dos livros mais famosos do Padre Jan é “The Art of Living Without Lies” (A Arte de Viver Sem Mentiras), no qual incentiva os leitores a encarar o destino de frente, por mais terrível que ele seja.

Em 2012, o padre Jan – que serve como inspiração para o hit polonês da Netflix – foi diagnosticado com um glioblastoma, um grave tumor no cérebro.

Inicialmente, os médicos disseram que ele morreria em poucos meses, mas Jan superou todas as expectativas e viveu mais 4 anos, falecendo em 28 de março de 2016.

Você já pode assistir Padre Johnny no catálogo brasileiro da Netflix.

