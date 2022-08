Ator abre o jogo sobre cenas de sexo de 365 Dias Finais: “Real em tudo que faço”

Detonada pela crítica especializada, a franquia 365 Dias faz muito sucesso na Netflix. A saga acaba de lançar 365 Dias Finais, seu último capítulo. Em uma entrevista recente, Michele Morrone – o intérprete do protagonista Massimo – revelou detalhes quentes sobre as gravações das cenas eróticas.

“A falta de confiança e as tentativas de sabotagem de Nacho deixam o relacionamento de Laura e Massimo por um fio”, afirma a sinopse oficial de 365 Dias Finais na Netflix.

Baseado no livro de Blanka Lipinska, o filme traz Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone como os protagonistas Laura e Massimo. Simone Susinna também retorna como Nacho, um mafioso pra lá de sedutor.

Mostramos abaixo o que Michele Morrone revelou sobre as cenas de sexo de 365 Dias Finais; confira.

Michele Morrone domina suas cenas de sexo em 365 Dias Finais

Como é de praxe na franquia 365 DNI, 365 Dias Finais não economiza nas cenas de sexo e nas sequências eróticas.

Em um dos momentos mais excitantes do novo filme, a protagonista Laura fantasia um menage a trois com Massimo e Nacho.

Michele Morrone, o intérprete de Massimo, falou sobre as gravações das sequências quentes em um papo com a imprensa.

“Quando estou construindo um personagem, não apenas nos diálogos, mas também nas cenas íntimas, prefiro fazer sozinho. Mas é importante termos coordenadores de intimidade no set de filmagens”, comentou o ator.

O astro de 365 DNI também afirmou ter dispensado a coreografia para as cenas íntimas, em nome de uma abordagem mais “natural” das sequências eróticas.

“No início, tínhamos um coreógrafo. Mas isso não funcionou. Tudo ficou meio mecânico. Quando faço algo mecânico, não gosto da minha atuação. Gosto de ser real em tudo que faço. Então, fiz sozinho, com a ajuda da minha companheira de cena”, revelou Morrone.

Durante a entrevista, Michele Morrone também disse não entender o choque da audiência internacional sobre as cenas de sexo de 365 DNI.

“Para ser honesto, fiquei realmente surpreso! Já vi muitos filmes, com muitas cenas de sexo, e isso nunca me chocou. Acho que tudo depende da cultura. Venho de uma cultura aberta, então, isso não me choca”, explicou o ator.

Finalmente, Michele Morrone foi perguntado sobre a possibilidade de retornar em um quarto 365 Dias.

“Quem sabe se esse é realmente o fim? Essa trilogia mudou a minha vida. Me sinto bem com o resultado do processo. Um pouco triste por termos chegado ao final. Não sei muito bem. Mas ao mesmo tempo, sinto que esse ciclo realmente terminou”, afirmou o ator.

O desfecho de 365 Dias Finais, definitivamente, deixa as portas abertas para uma possível continuação.

Você já pode conferir todos os filmes de 365 Dias na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.