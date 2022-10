Pantera Negra 2: Projeções apontam lucro menor que o primeiro filme

As projeções para as bilheterias de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre são menores que as do primeiro filme do personagem de 2018.

Pantera Negra de 2018 arrecadou mais de 700 milhões de dólares nos Estados Unidos e 1.3 bilhão pelo mundo, e se colocando como 9ª maior bilheteria de todos os tempos, batendo até Vingadores: Guerra Infinita no mercado dos Estados Unidos, por mais que somando com o resto do mundo, a conclusão da Saga do Infinito ainda esteja na frente.

Continua depois da publicidade

A indústria do cinema ainda está se recuperando da pandemia, e por mais que tenhamos tido sucessos estrondosos como Top Gun: Maverick com seus 1.4 milhões nas bilheterias, outros filmes que foram para as telonas acabaram não tendo a mesma sorte.

Neste cenário, as projeções de lucro para Pantera Negra 2 são menores que do seu predecessor. De acordo com a Variety, a previsão vem da empresa de análise de conteúdo Cinelytic sugere que, por conta do falecimento de Chadwick Boseman, e da performance das bilheterias de 2022, é esperado que o filme arrecade US$424 milhões nos Estados Unidos, quase 300 milhões a menos que Pantera Negra de 2018.

Mas, mesmo com os cálculos frios o levantamento, não podemos nos basear apenas nisso. Isso porque existe fatores imprevisíveis na indústria cinematográfica, nem mesmo o sucesso estrondoso do primeiro Pantera Negra era esperado.

Mais sobre Pantera Negra 2

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) abordará a morte de T’Challa, que era interpretado por Chadwick Boseman, que infelizmente faleceu em 2020.

O enredo trará Namor como o principal vilão. O personagem é antigo nos quadrinhos da Marvel, mas terá a sua origem alterada para evitar comparações com o Aquaman, da DC.

“Em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, a Rainha Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M’Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) e as Dora Milaje (incluindo Florence Kasumba), lutam para proteger sua nação dos poderes intervenientes do mundo após a morte do Rei T’Challa”, diz a sinopse.

“Enquanto os Wakandanos esforçam-se para abraçar seu próximo capítulo, os heróis devem se unir com a ajuda de Nakia (Lupita Nyong’o) e Everett Ross (Martin Freeman) para forjar um novo caminho para o Reino de Wakanda. Introduzindo Tenoch Huerta como Namor, rei de uma nação submarina secreta”, continua a sinopse.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Pantera Negra 2) chegará aos cinemas em 10 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Soldeira