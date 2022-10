Pantera Negra 2: Sequência pode ter várias versões do herói; entenda

Em uma entrevista recente com parte do elenco de Pantera Negra 2, estrelas do filme podem ter indicado que o filme tenha vários personagens usando o manto do Pantera Negra.

A ausência do rei T’Challa em Wakanda Para Sempre, fez os fãs se descabelarem para descobrir o quem usara o manto do Pantera Negra no novo filme. Várias teorias sobre o tema surgiram, apontando Shuri, Nakia, M’Baku, entre outros personagens para herdar o posto, mas aparentemente ninguém acertou totalmente ainda.

Em uma entrevista recente para a Elle, as atrizes Lupita Nyong’o e Danai Gurira opinaram sobre as teorias, revelando que os fãs “não estão entendendo tudo certo!”.

Considerando que as teorias estão bem populares, e já cobriram diversos personagens do filme. O nome de Shuri ficou ainda mais forte com produtos indicando que ela seria a nova Pantera Negra, e um dos trailers ajudaram a confirmar isso mostrando uma mulher com o manto do herói.

Isso somado com a fala das atrizes, pode deixar no ar que Shuri é sim a Pantera Negra no filme, só não é a única.

Vários Panteras Negras? O que isso pode significar na sequência

Talvez essa escolha seja sábia em Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, satisfazendo as opções favoritas dos fãs ao mesmo tempo que coloca vários membros do elenco homenageando o herói interpretado por Chadwick Boseman.

A atitude não coloca ninguém como mais merecedor do manto do Pantera em um primeiro momento, especialmente quando vemos que os personagens terão que enfrentar um problema muito grande com a invasão de Wakanda por Namor.

Além disso, o trabalho de Boseman foi incrível, e não seria fácil colocar logo de cara alguém para substituí-lo, o que fez a produção não reescalar T’Challa, e talvez faça o filme não escolher um novo Pantera Negra tão rápido.

Com vários usando o manto do heróis, Wakanda seria uma unidade após a morte de seu rei. Mas talvez, após vermos vários personagens como Pantera Negra enfrentando o exército de Namor, o filme finalize com um deles se tornando o definitivo, ou até deixe essa escolha para um projeto futuro da Marvel.

Ou a decisão de muitos Panteras pode se manter, com variações do heróis fazendo participações no MCU, mas para que lado Kevin Feige irá seguir com isso só o filme e o tempo nos dirá.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre estreia no dia 10 de novembro.

