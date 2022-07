Personagem de Doutor Estranho 2 é o “bloco de construção” do MCU, diz ator

Doutor Estranho 2 (Doutor Estranho no Multiverso da Loucura) introduziu muitos personagens ao Universo Cinematográfico Marvel. Um deles é o vendedor da Pizza Poppa, que, segundo Bruce Campbell, é o “bloco de construção” do MCU.

Campbell, que nunca se esquiva de uma oportunidade de tornar as coisas maiores do que são, insiste que seu personagem é muito mais do que apenas uma participação especial.

De acordo com Campbell (via ComicBook), que naturalmente está brincando, Pizza Poppa é um elemento-chave do Universo Cinematográfico da Marvel, e ele conseguiu exatamente o que queria de Strange.

“Se você se prende ao fato de que ele é um cara da pizza, você está tão errado – você é tão míope em seu pensamento. Não é uma participação especial, é um bloco de construção. Porque o que eu fiz com o Doutor Estranho durante aquela cena? Eu o interceptei, obtive informações dele, pude informar sobre seu paradeiro e o atrasei por cerca de 45 segundos. Se ele está em um universo, ele não pode não estar nos outros, e como esses multiversos funcionam… Nada é o que parece ser”.

Mais sobre Doutor Estranho 2

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) é dirigido por Sam Raimi, que também trabalhou na primeira trilogia do Homem-Aranha. O filme tem conquistado boas críticas.

O roteiro é desenvolvido por Michael Waldron, conhecido por Rick and Morty e Loki, série da Marvel que teve lançamento no Disney+.

O elenco conta com Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, Rachel McAdams e Michael Stuhlbarg.

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura (Doutor Estranho 2) já está disponível no Disney+.

